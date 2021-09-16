Türkiye’deki şirket ve kurumlar, veri merkezlerini yönetmek veya bulut hizmeti verebilmek için yabancı yazılımlara oldukça ciddi bütçeler ayırmak zorunda. Özellikle son birkaç yıldır sürekli artan dolar kuruyla ortalama bir veri merkezindeki sadece bir kabinin maliyeti; makineler ve yazılımlar dahil 2 milyon TL civarına ulaştı. Yerli teknoloji şirketi Dijitohum, yine yerli teknoloji şirketi Şef Bilişim A.Ş. bünyesindeki Orchestrator LEO ile yaptığı işbirliğiyle bu maliyeti yarıya düşürmeyi başardı. Bu sayede teknoloji yatırımında zorlanan pek çok şirkete yeni nesil teknolojilere erişim fırsatı yaratıldı.

Teknolojiye ulaşım lisans maliyetlerinden dolayı oldukça yüksek bütçeli yatırım gerektiriyor. 2021 yılında kurulan Dijitohum, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve teknoloji geliştirme bölgelerini ‘Yeni Nesil Teknoloji Geliştirme ve Sanayi Bölgeleri’ haline getirme hayaliyle çıktığı yolda LEO ile yaptığı işbirliğiyle en önemli adımı attı. Dijitohum & LEO İş Birliği OSB’lerde veri merkezi yatırım maliyetini yarıya düşürdü. Dijitohum Kurucusu Engin Işık, “Her OSB ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kendi teknolojik altyapısını kurup yeni nesil teknolojiler ile kendi kendini otomatize bir şekilde yönetebilmesini sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda Dijitohum ve LEO işbirliğiyle veri merkezi yönetimini yeni bir seviyeye taşıyoruz” diyor.

Dijitohum, veri merkezi yönetimi için bütünleşik bulut yazılımları sunan Orchestrator LEO’nun tüm eğitim süreçlerini tamamlayıp Türkiye’deki teknik olarak yetkin ‘Advanced Business Partner/Yetkin İş Ortağı’ sertifikasına sahip şirket oldu. Dijitohum mühendislerinin bulut çözümleri konusundaki yetkinliği, Türkiye’nin açık kaynak bulut teknolojileri konusundaki en yetenekli çözüm oyuncusu olan LEO tarafından onaylandı. Sistem ve çözüm bütünleştirme konusundaki uzmanlığını, yeni iş birliklikleri ile her geçen gün daha da güçlendiren Dijitohum, stratejik olarak özel bir yere konumlandırdığı LEO ile gerçekleştirilen yeni ortaklık ile Türkiye pazarındaki müşterilere anahtar teslim çözümler sunmaya başladı.

YERLİ MÜHENDİSLERDEN YAZILIM

Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Orchestrator LEO yazılımı ve altındaki 75 modül ile veri merkezlerindeki binlerce makine, insansız, yabancı lisanssız ve otomasyon teknolojileri ile uçtan uca harmoni şeklinde yönetilebiliyor. Bu yazılımda 75 farklı modül sorunsuz bir şekilde çalışırken her veri 7 gün 24 saat izlenip işlenebiliyor. Orchestrator LEO, sistemi adeta bir ‘orkestra şefi’ gibi yönetiyor. Bu yönetim yeteneği sayesinde, şirketler için altın değerindeki verinin ve iş süreçlerinin aksamadan kesintisiz bir şekilde kontrol altında devamlılığını sağlıyor.

Dijitohum Kurucusu Engin Işık, Orchestrator LEO’nun veri merkezlerindeki makinelerin birbirleri arasındaki iletişiminde başrol oynarken sadece maliyetlerin değil insan kaynaklı hataların da minimum seviyeye getirilmesini mümkün kıldığını söylüyor.

Işık, “Bu sayede OSB ve Teknopark’ların lisans ithalatı yapmadan veri merkezlerini yönetmelerini sağlayacağız.. Özellikle dolar kurlarının arttığı bu dönemde, ortalama bir veri merkezindeki sadece bir kabinin maliyeti; makineler ve yazılımlar dahil 2 milyon TL civarında iken Orchestrator LEO ile aynı hizmete sahip olmak, yarı maliyetle 1 milyon TL seviyesinde mümkün olacak. Her OSB ve TGB’nin kendi teknolojik altyapısını kurup yeni nesil teknolojiler ile kendi kendini otomatize bir şekilde yönetebilmesini sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda Dijitohum ve LEO işbirliği, veri merkezi yönetimini yeni bir seviyeye taşıyacak” diye anlatıyor.

AÇIK KAYNAK TALEBİ

Teknolojiye erişimi demokratikleştiren bu işbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Işık, kuruldukları günden beri açık kaynak ve platform bağımsız çözüm felsefesini benimsediklerini söylüyor. Açık kaynak kod ve yazılımlarla birlikte tüm çözümlere ilginin oldukça arttığını ifade eden Işık, şöyle devam ediyor: “LEO ile yapılan bu ortaklık ile açık kaynak sanallaştırma ve bulut teknolojilerini ekosistemimize dahil ettik. Bu sayede mevcut telekom ve veri merkezi yetkinliğimizi artırarak, sunduğumuz projeler için daha kapsamlı çözümler geliştirebilecek ve projenin başlangıcından bitişine kadar uçtan uca tüm süreci yönetebileceğiz. Ayrıca açık kaynak çözümlerine yönelik artan talebi karşılayabilecek çok ciddi bir uzmanlığa da sahip olduk. LEO’yu merkeze alarak, müşterilerimizin ihtiyacı olan tüm çözümler için açık kaynak üzerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

YENİ BİR DÖNEM

Beş farklı ülkede hizmet veren Şef Bilişim A.Ş. ise, dünya pazarında büyüme hedefiyle birlikte, Dijitohum ile yaptığı iş ortaklığıyla birlikte Türkiye pazarında stratejik alanlar olarak başta veri merkezi servis sağlayıcıları olmak üzere OSB ve Teknopark’lardaki şirketler için de değer yaratmış olacak.

OSB ve Teknopark’lar konusunda teknik olarak Türkiye’de tek ‘Yetkin İş Ortağı’ olan Dijitohum, bulut sistemlerinin tasarımından başlayarak, kurulumu ve işletimi konuları dahil tüm projelendirmede ‘İşletme Çözümü Sağlayıcısı (BSP)’ olarak yer alacak. Aynı zamanda Bilişim Vadisi girişimci ekosistemi bünyesinde bulunan Dijitohum, yerli kaynaklarla geliştirilen bu ürünün pazar yeri uygulamalarına da katkıda bulunacak.

Dijitohum ile gerçekleştirdikleri işbirliğine ilişkin Şef Bilişim A.Ş. CEO’su Serkan Koçak, şunları anlatıyor: “Yüzde 100’ü yerli mühendislerce geliştirilen Orchestrator LEO yazılımını kullanmaya başlamakla veri merkezlerinin uçtan uca yönetiminde yeni bir dönem başladı. Deneyim ve tecrübelerini diğer OSB’ler ve Teknopark’lar ile paylaşan ortağımız Dijitohum’un müşterileri, Orchestrator LEO kullanımıyla ilk yatırım ve toplam sahip olma maliyetlerinde minimum yüzde 50 tasarruf sağlayacak.”

KÜRESEL BÜYÜMEYE

Türkiye’den çıkan Şef Bilişim A.Ş’de hedefler küresel büyümeye odaklı. Serkan Koçak, Orchestrator LEO ürününün olabildiğince geniş coğrafyalara yayılma potansiyelinin olduğunu çünkü dünyadaki veri trafiği büyüdükçe veri merkezlerinin de aynı hızda büyümeye devam edeceğini söylüyor. Koçak, şöyle devam ediyor: “Global pazara odaklandık. Türkiye operasyonları içinde güvenilir iş ortaklarımızla, müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar daha hızlı hareket etmeleri ve işlerini sorunsuz bir şekilde koordine etmeleri için tek bir platform sunuyoruz. Kattığımız değeri artırmak için çalışıyoruz. Türkiye’de yeni başlattığımız modelde, bu konuda uçtan uca hizmet verebilecek yol arkadaşımız Dijitohum oldu.”