Elon Musk'a göre yapay zekayla ilgili gelecek yıl ortaya çıkabilecek problem

Musk, CNBC'ye verdiği röportajda, yapay zeka sistemlerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken enerji talebinin hızla arttığını ve mevcut elektrik şebekelerinin bu talebi karşılamakta zorlanabileceğini söylüyor.

Musk'ın YZ girişimi xAI, Memphis'te "Colossus" adını verdiği dünyanın en büyük süper bilgisayarını inşa ediyor. Bu tesis, şu anda 200.000 Nvidia GPU'su ile çalışıyor ve yakında bu sayının 1 milyona çıkarılması planlanıyor. Ancak, bu devasa sistemin çalışması için gereken enerji miktarı, Memphis'in mevcut elektrik altyapısını zorlayabilir.

CNBC'nin haberine göre yapay zekanın artan enerji ihtiyacı, sadece xAI ve Tesla ile sınırlı değil. Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta gibi teknoloji devleri de veri merkezleri kurarak YZ altyapılarını genişletiyor. Bu durum, ABD'deki elektrik talebinin 2030'a kadar üç katına çıkmasına neden olabilir.

Musk, YZ'nin insan zekâsını aşmasının önündeki en büyük engelin artık çip tedariki değil, enerji arzı olduğunu düşünüyor.