Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’ı resmen satın aldığını açıkladı.

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Nisan ayında 44 milyar dolarlık teklif verdiği Twitter’ı resmen aldığını açıkladı.

Musk, şahsi Twitter hesabından “Sevgili Twitter Reklamverenleri” başlıklı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Twitter’ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.

Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti.

Bu nedenle Twitter’ı aldığını kaydeden Musk; bunu para için değil, insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını aktardı.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Elinde lavabo ile Twitter binasına girdi

Musk, dün de San Francisco kentindeki Twitter genel merkezine elinde porselen bir lavaboyla girdiğini gösteren videoyu paylaşmıştı.

Musk video ile birlikte “Twitter Genel Merkezine girerken – içeri girmesine izin verin!” notunu düşmüştü.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Twitter, anlaşmayı feshettiği için Musk’a dava açmıştı

Daha önce Twitter’de yüzde 9,2’lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’in tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter’den 25 Nisan’da yapılan açıklamada da şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs’ta sosyal medya şirketi Twitter’i yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da “spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini” bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz’da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter’i satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk’ın avukatları, SEC’e yapılan bildirimde, Twitter’in, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk’a dava açmıştı.