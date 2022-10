Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’ı resmen satın aldığını açıkladı.

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Nisan ayında 44 milyar dolarlık teklif verdiği Twitter’ı resmen aldığını açıkladı.

Musk, şahsi Twitter hesabından “Sevgili Twitter Reklamverenleri” başlıklı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Twitter’ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.

Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti.

Bu nedenle Twitter’ı aldığını kaydeden Musk; bunu para için değil, insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını aktardı.

Musk, dün de San Francisco kentindeki Twitter genel merkezine elinde porselen bir lavaboyla girdiğini gösteren videoyu paylaşmıştı.

Musk video ile birlikte “Twitter Genel Merkezine girerken – içeri girmesine izin verin!” notunu düşmüştü.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022