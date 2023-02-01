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Elon Musk ve Bezos sonunda bir konuda hemfikir

Yıllardır rekabet halinde olan iki milyarder Elon Musk ve Jeff Bezos sonunda üzerinde anlaşabilecekleri bir konu buldu.

01 Şubat 2023 | 10:04
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Elon Musk ve Bezos sonunda bir konuda hemfikir

Milyarderler Elon Musk ve Jeff Bezos bu kez bir konuda hemfikirler... İkisi de HBO'nun yeni dizisi "The Last of Us"ın harika olduğunu düşünüyor.

Amazon'un kurucusu ve başkanı Bezos Salı günü bir tweet attı ve "Last of Us'ın 3. Bölümü inanılmaz derecede iyi bir hikaye anlatımı. "@Nick_Offerman performansına hayran kaldım. İnanılmaz" diye yazdı.

Twitter'ın sahibi Musk ise Bezos'a yanıt verdi aynı fikirde olduğunu belirterek "Harika bir gösteri" dedi.

Aynı adlı video oyununun uyarlaması olan The Last Of Us bir mantar salgınından 20 yıl sonrasını işliyor. Dizi % 96 Rotten Tomatoes eleştirmen puanı ile geniş beğeni topladı. HBO, dizinin iki hafta önce yayınlanmasından bu yana ilk iki bölümün her birinin ortalama 21 milyondan fazla izleyiciye ulaştığını söyledi.

Musk oyunlarla ilgili. 2020'de en sevdiği oyunları tweetlemiş ve listede bir Twitter kullanıcısının işaret ettiği "The Last of Us" yer almamıştı. Musk , oyunu oynayacağını söyleyerek yanıt vermişti.

"The Last of Us" konusundaki fikirbirliği Bezos ve Musk arasındaki rekabette ender rastlanan bir an.

Milyarderler arasındaki rekabet ve sert tartışmalar 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve büyük ölçüde uzay yolculuğu rekabeti etrafında şekilleniyor.

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