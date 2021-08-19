Elon Musk’ın şirketi Space X’in imza attığı devasa uzay aracı Starship‘in (Yıldız Gemisi) prototipi bir süre önce tamamlanmıştı. Bugüne kadar yapılmış en büyük uzay roketi olma özelliği taşıyan ve Super Heavy Rocket Booster adı verilen devasa itici roketin üzerine oturtulan uzay aracı 121 metre yüksekliğe ulaşıyordu.

Starship’in yüksek çözünürlüklü fotoğrafları Flickr’dan paylaşıldı. Fotoğraflar arasında Elon Musk’ın da paylaştığı ikonik siyah-beyaz kare de var.

Fotoğrafları yakınlaştırıp inceleyebilirsiniz: Starship fotoğrafları

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