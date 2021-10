Tesla & SpaceX CEO’su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’dan, Teksas’ta yeni bir üniversite kurmak istediğini duyurdu. Musk, üniversitenin adının ise “Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü (TITS)” olmasını istiyor. Elon Musk, Forbes’un listesine göre 29 Ekim itibarıyla 283.8 milyar dolarlık bir servete sahip.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021