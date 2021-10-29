Tesla & SpaceX CEO’su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’dan, Teksas’ta yeni bir üniversite kurmak istediğini duyurdu. Musk, üniversitenin adının ise “Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü (TITS)” olmasını istiyor. Elon Musk, Forbes’un listesine göre 29 Ekim itibarıyla 283.8 milyar dolarlık bir servete sahip.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

Musk twitter mesajında üniversitenin destansı ürünleri olacağını, evrensel olarak beğenileceğini söyledi.

Elon Musk, daha önce SpaceX merkezinde kendi çocukları ve birkaç SpaceX çalışanının çocuğu için Ad Astra adında bir okul açmıştı. Elon Musk’ın Ad Astra okulunda nasıl ve ne öğretildiğine dair bilgiler az olsa da, çocukların erken yaşlardan itibaren eleştirel düşünmeyi öğrendikleri ve en son mühendislik ve teknoloji ile uygulamalı deneyimler edindiklerine inanılıyor.

Musk, dönem dönem geleneksel eğitim sisteminin yanlışlarına vurgu yapıyor ve gelecek nesillerin yeni bir eğitim ve öğretim deneyimi yaşaması gerektiğini söylüyor.

Şu an için Elon Musk’ın üniversite fikrinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği hakkında net bir bilgi yok. Ancak yabancı teknoloji sitelerine göre gerçekten de Elon Musk tarafından Texas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü’nün temellerinin atılması gerçek olabilir.

Elon Musk, teknoloji şirketlerinin birçoğunun merkezi olan California eyaletinden ayrılarak Texas’a taşındığı açıklamıştı.