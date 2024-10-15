Son iki yılda Kuzey Amerikalı mobil operatörlerden gelen talepteki düşüş, Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda büyüme arayışına girmek zorunda kalan Ericsson ve Nokia gibi şirketleri, genellikle kârlarından fedakârlık etmek pahasına vurmuştu.

Net satışlar %4 düşüşle 61,8 milyar İsveç kronuna (5,92 milyar dolar) geriledi ancak 61,6 milyar dolarlık tahminleri aştı. Kuzey Amerika'daki satışlar %50'den fazla artarak 20,4 milyar krona ulaştı.

Ericsson'un değer düşüklükleri hariç düzeltilmiş çekirdek kazancı, bir önceki yıl bildirilen 3,9 milyar kron ile karşılaştırıldığında 7,33 milyar kron olarak gerçekleşti ve analistlerin ortalama 5,75 milyar kronluk tahmini aştı.

CEO Borje Ekholm yaptığı açıklamada, "Erken benimseyen bir pazar olarak Kuzey Amerika'nın büyümeye dönmesiyle genel pazarın istikrara kavuştuğuna dair işaretler görüyoruz" dedi.

Araştırma şirketi Dell'Oro, küresel ağ ekipmanı pazarının 2024 yılında %8 ila %10 arasında düşeceğini tahmin ediyor.

CFO Lars Sandström bir röportajda "Kuzey Amerika çok düşük seviyelerden toparlanıyor, geçen yıl 3. çeyrek en düşük çeyreğimizdi, bu nedenle yüzde puan olarak büyüme çok büyük oluyor, ancak aynı zamanda çok güçlü bir çeyrek" dedi. (Foreks)