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Erişimi yasağı getirilen Roblox'tan Türkiye'de ofis kararı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla Türkiye'de erişime engellenen video oyunu platformu Roblox, platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de ofis açacağını belirtti.

23 Ekim 2024 | 10:06
Son Güncellenme: 23 Ekim 2024 | 10:09
Erişimi yasağı getirilen Roblox'tan Türkiye'de ofis kararı

Roblox'a geçtiğimiz Ağustos ayının ilk haftasında çocuk istismarı ve cinsel içerikli paylaşımlar nedeniyle BTK'nın kararıyla Türkiye'de erişim yasağı getirilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" açıklamasında bulunmuştu.

ROBLOX'TAN AÇIKLAMA 

Roblox'tan son yapılan açıklamada, erişimin yeniden açılması durumunda Türkiye'de bir ofis açacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz." ifadeleri kullanıldı. (NTV) 

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İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
GERİ
İLERİ
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