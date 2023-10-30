Facebook ve Instagram'a reklamsız abonelik geliyor: İşte ücreti

Meta'dan yapılan açıklamada, Avrupa'daki düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de yeni bir abonelik seçeneği sunulacağı bildirildi.

Açıklamada, kasım ayında bu bölgelerdeki Facebook veya Instagram kullanıcılarına kişiselleştirilmiş hizmetleri reklamlarla ücretsiz olarak kullanmaya devam etme veya reklamları engellemek için abone olma seçeneklerinin sağlanacağı aktarıldı.

Web ve mobil için ayrı fiyatlandırma

Kullanıcıların abone olmaları halinde bilgilerinin reklam için kullanılmayacağı belirtilen açıklamada, abonelik ücretinin web üzerinden aylık 9,99 euro veya iOS ve Android mobil işletim sistemleri üzerinden aylık 12,99 euro olacağı kaydedildi.

Sosyal medya platformu X de (Twitter) reklam görmek istemeyenler için ücretli abonelik uygulamasını başlatmıştı.