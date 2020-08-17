Facebook, Türkiye’deki KOBİ’lere yönelik toplamda 7 milyon TL değerinde bir hibe programını hayata geçirdiğini duyurdu. Facebook’un geçtiğimiz aylarda başlattığı ve 30’dan fazla ülkede yer alan 30 bin KOBİ’ye 100 milyon dolar yardımda bulunma sözü verdiği hibe programının Türkiye ayağından faydalanmak isteyen KOBİ’ler, 26 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Koronavirüs nedeniyle KOBİ’leri desteklemeyi amaçlayan “Facebook ile Güçlenen KOBİ’ler” projesi kapsamında nakit ve reklam kredilerinden oluşan hibe programına sadece İstanbul’daki işletmeler başvurabilecek.

Facebook’tan yapılan açıklamaya göre, projede Deloitte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ile iş birliği yapılacak.

KOVİD-19’un, yalnızca bir kamu sağlığı krizi değil, aynı zamanda bir ekonomik kriz olduğunu ve bu dönemde en çok zorluğu KOBİ’lerin yaşadığını gördüklerini dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Türkiye’deki küçük işletmelerin yaşamakta oldukları problemleri dinledik ve bu işletmelerin yüzde 57’sinin ilerleyen dönemde nakit akışı sıkıntısı yaşamayı beklediğini gördük. Bu hibenin KOBİ’lerimizin bu süreci daha kolay atlatmalarına ve ayağa kalmalarına destek olmasını umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Matraş, KOBİ’lerin dijitalleşme alanında rehberliğe ve daha iyi bir sosyal bağlantı altyapısına ihtiyaç duyduklarını da ifade ederken, “Facebook ile Öne Çıkan ve Sınırları Aşan KOBİ’ler” eğitim programının sanal versiyonlarının tüm bölgelerde başlatılacağını belirtti.

Bunun yanı sıra, Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Türkiye’nin önde gelen pazaryerleriyle yapılan iş birliği kapsamında “Pazaryeri Destekleri” sayfası da hayata geçirildi.

Facebook’un Türkiye’deki KOBİ’lerin KOVİD-19 sebebiyle gördükleri zararları en aza indirmek ve e-ticareti her boyuttan işletme için mümkün hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle İstanbul’daki topluluk merkezi Facebook İstasyon’un internet sitesi bünyesinde açtığı Pazaryeri Destekleri sayfası, Türkiye’deki KOBİ’leri ülkenin önde gelen pazaryerleri ile buluşturmayı hedefliyor.

Sayfayı ziyaret eden KOBİ’ler burada yer alan pazaryerlerinin kendilerine sundukları destekleri görebilecek ve satıcı olmak için başvuru yapabilecekler.

Proje ortaklarından TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Güner Dinçbal Kal ise pandemi sürecinde ekonominin can damarını oluşturan KOBİ’lerin finansmana erişim konusunun en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek şunları kaydetti: “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadınlarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Bu anlamda Facebook’un ülkemizdeki KOBİ’lere bu zor süreci atlatmalarında, gelişmelerinde ve büyümelerinde yardımcı olmak adına başlattığı bu hibe programını oldukça önemli görüyoruz. Aynı zamanda, Ticaret Bakanlığı ve Facebook iş birliğiyle KOBİ’lerimizin çevrimiçi pazaryeri desteklerine erişebilecekleri Pazaryeri Destekleri sayfamızı da hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür ise “Bu hibe desteği ve onunla birlikte hayata geçirdiğimiz eğitim kaynakları ve Pazaryeri Destekleri sayfası ile Facebook’ta yer alan işletmelere KOVİD-19’un yarattığı zorluklarla mücadele ederken ihtiyaç duydukları çevrimiçi desteği sunabilmeyi ve bu süreci en az zararla atlatabilmelerine yardımcı olabilmeyi umuyoruz.” şeklinde konuştu

Facebook’tan yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos saat 16:00’da başvurulara açılacak hibeden yararlanmak isteyen işletmeler için uygunluk şartları şu şekilde:

– Kar amacı güden bir işletme olmak

– 2 ile 50 arasında çalışana sahip olmak

– Bir yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor olmak

– KOVİD-19 sebebiyle zorluk yaşamış olmak

– İstanbul’da yer almak

– Hibeye başvurmak isteyen işletmelerin Facebook, Instagram ya da WhatsApp hesaplarının olması şartı bulunmamaktadır.