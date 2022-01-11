Egea sedanın haricinde, hatchback modelinin segmentindeki başarısını korurken, station wagon modelinin yüzde 86’lık bir payla segmentini domine ettiğini söyleyen Aytaç, şu değerlendirmelerde bulundu: ‘Geçtiğimiz sene tüketiciyle buluşturduğumuz Egea Cross da diğer aile üyeleri gibi çok sevildi ve pazara sunulduğu yıl yaklaşık 20 bin adetlik satış rakamına ulaştı. Türkiye otomotiv tarihinin en başarılı modellerinden biri olan Egea’nın, lansmanından bu yana 345 bin adedi geçen toplam satış rakamı da model ailesinin gücünü yansıtıyor. Sadece 2021 yılında pazarda 71 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşan Egea Ailesi’nin yepyeni üyesi Cross Wagon’un kendi segmentini yaratacağına ve model ailesini daha da güçlendireceğine inanıyorum.’