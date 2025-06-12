"Fintekler, strateji ortağına dönüşüyor"

Küresel veriler, fintek çözümlerinin yalnızca teknoloji sağlamakla kalmadığını aynı zamanda kurumların dijitalleşme stratejilerine yön verdiğini gösteriyor. KPMG'nin Pulse of Fintech H2 2024 Raporu’na göre, küresel fintek yatırımları 95,6 milyar dolara ulaştı. Octet Türkiye Strateji Bölüm Başkanı ve Kurucu Ortağı Ömer Yönder, fintek çözümlerinin şirketlerin uluslararası rekabette öne çıkmasını sağlayan temel aktörlerden biri haline geldiğine dikkat çekiyor.

Dijital dönüşümün yalnızca yazılım ve otomasyonla sınırlı olmadığını belirten uzmanlar, finansal teknolojilerin kurumların stratejik karar alma süreçlerinde giderek daha etkili hale geldiğine dikkat çekiyor. KPMG ve Convera'nın güncel raporları, fintek çözümlerinin operasyonel verimlilikten regülasyon uyumuna kadar birçok alanda kurumsal yapılar için kritik önem taşıdığını gösteriyor.



Octet Türkiye Strateji Bölüm Başkanı ve Kurucu Ortağı Ömer Yönder, fintek çözümlerinin sadece operasyonları dijitalleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda büyümeyi destekleyen nakit akışının doğru yönetimiyle stratejik hedeflere ulaşılmasına olanak tanıdığını belirtti. Yönder, “Küresel araştırmalarda gördüğümüz yatırım ve büyüme eğilimleri, bu dönüşümün hem hızlandığını hem de çeşitlendiğini gösteriyor” diye konuştu.



"Uluslararası rekabette avantaj sağlıyor"

KPMG’nin 2024 yılı ikinci yarısına dair Pulse of Fintech H2 2024 Raporu, küresel fintek yatırımlarının 95,6 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor. Ödeme sistemleri, regtech ve dijital varlıklar gibi alanlarda güçlü yatırım artışları dikkat çekiyor.



Bu eğilimi değerlendiren Ömer Yönder, finteklerin artık sadece ödeme sistemleriyle sınırlı kalmayıp, mevzuat uyumu ve dijital varlık yönetimi gibi karmaşık alanlarda da yenilikçi çözümler sunduğuna vurgu yaptı. Şirketlerin fintekleri yalnızca hızlı çözümler sunan araçlar olarak değil, uzun vadeli iş ortakları olarak görmeye başladığını belirtti.



Yönder ayrıca “Convera Fintech 2025+ raporuna göre, ülkeler arasındaki para transferleri ve ticari ödemelerin 2030 yılına kadar 290 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, şirketlerin daha hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli çözümler arayışını artırıyor. Bu da finteklerin şirketlerin uluslararası rekabette öne çıkmasını sağlayan kilit aktörler haline geldiğini ve karmaşık süreçleri basitleştirerek işletmelerin verimliliğini ve rekabet gücünü artırdığını gösteriyor” İfadesinde bulundu.



Yapay zekâ finteklerin de hizmet kapasitesini artıracak

Şirketlerin uçtan uca dijitalleşmeye öncelik verdiğini ve fintek iş birliklerini stratejik bir değer olarak gördüklerini belirten Yönder; ‘’Özellikle yapay zekânın etkisiyle, karmaşık regülasyonlar, müşteri temas noktaları ve siber güvenlik gibi alanlarda daha verimli çözümler sunulması bekleniyor. KPMG raporuna göre, kurumsal yatırımcıların yapay zekâ temelli çözümlere ilgisi artıyor. Yapay zekâ, finteklerin katma değerli hizmetler sunma kapasitesini daha da güçlendirecek.” açıklamasında bulundu.



"Müşterilerimize aynı zamanda vizyon ortaklığı sunuyoruz"

Türkiye fintek sektörünün tedarikçi finansmanı ve dijital tahsilat sistemlerinde önemli bir ivme yakaladığını belirten Yönder, şu görüşleri dile getirdi: ‘’Octet Türkiye’nin sunduğu çözümlerin şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna yalnızca teknolojik altyapı sağlamaktan öteye geçerek, verimlilik ve stratejik hedeflere ulaşma konusunda destek olarak vizyon ortaklığı sağlıyoruz. Ödeme, tahsilat ve tedarikçi finansmanı gibi alanlarda sağladığımız çözümlerle şirketlerin operasyonel süreçlerini hızlandırıyor ve finansal yapılarını daha sürdürülebilir hale getiriyoruz.”



Özellikle büyüme odaklı KOBİ’ler ve kurumsal firmalar için geliştirdikleri çözümlerle, şirketlerin finansal esneklik kazanmasına katkı sunduklarını belirten Yönder, dijital tahsilat sistemlerinden tedarikçi finansmanına kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle işletmelerin tek bir platformdan nakit akışını çok daha etkin yönetmelerini sağladıklarını ifade ediyor.