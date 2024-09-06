ARA
DOLAR
33,99
0,09%
DOLAR
EURO
37,76
-0,20%
EURO
GRAM ALTIN
2752,07
0,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
9945,04
0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Fransa'da gözaltına alınmıştı: Telegram’ın CEO'su ilk kez konuştu

Fransa'da gözaltına alınmıştı: Telegram’ın CEO'su ilk kez konuştu

Telegram’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, "Bir CEO'yu yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." dedi.

06 Eylül 2024 | 10:42
Fransa'da gözaltına alınmıştı: Telegram’ın CEO'su ilk kez konuştu

Durov, Fransa'da gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından ilk defa açıklamalarda bulundu.

Paris'e geçen ay geldikten sonra 4 gün polis tarafından sorgulandığını anlatan Durov, "Fransız makamları, Telegram'dan cevap alamadıkları için başkalarının Telegram'ı yasa dışı kullanmasından şahsen sorumlu olabileceğimi söyledi. Bu birkaç nedenden dolayı şaşırtıcıydı." ifadelerini kullandı.

Telegram'ın Avrupa Birliği'nde (AB) resmi temsilci bulundurduğuna işaret eden Durov, AB'nin taleplerine her zaman yanıt verdiklerini belirtti.

Fransız makamlarının da kendisine ulaşmak için çok sayıda seçeneğe sahip olduğunu anlatan Durov, "Bir CEO’yu yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Durov, teknoloji inşa etmenin halihazırda kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Hiçbir yenilikçi, bu araçların kötüye kullanılmasından kişisel olarak sorumlu tutulabileceklerini bilerek yeni araçlar üretemez." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın ve İran'ın daha önce Telegram’dan şifreleme anahtarlarını talep ettiğini belirten Durov, bunu reddettikleri için Telegram’ın bu ülkelerde yasakladığını kaydetti.

Telegram’ın ilkeleriyle uyuşmayan pazarları terk etmeye hazır olduklarına işaret eden Durov, platformu kullananların sayısının 950 milyon kişiye ulaştığını ve bunun da suçlular tarafından suistimali artırdığını belirtti.

Durov, "Umarım ağustos ayında yaşanan olaylar, Telegram'ı ve bir bütün olarak sosyal ağ endüstrisini daha güvenli ve daha güçlü hale getirecektir." yorumunda bulundu.

Durov adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanında özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2752,07 0,16%
  • ALTIN ONS 2518,34 0,05%
  • BIST 100 9945,04 0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,84 -0,424%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34938 -0,06961%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,81 1,052%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9902 0,0949%
  • EURO/DOLAR 1,111 -0,0063%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7639 -0,2043%
  • STERLIN/DOLAR 1,31746 -0,04893%
Borsa Haberleri
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
GERİ
İLERİ
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL