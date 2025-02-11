Google 1 yılda Türkiye'nin üçte biri kadar su tüketti

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, arama motorundan yapay zekaya kadar çeşitli alanlardaki projelerini geliştirirken, su tüketimini de artırmaya devam ediyor.

Şirketin "2024 Çevre Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, ABD'li teknoloji devi Google'ın veri merkezleri 2024'te yaklaşık 6 milyar galon su tüketirken, bu miktar 22,7 milyar litreye denk geldi.

Şirketin su tüketiminde yapay zekanın etkisi ön plana çıkıyor. Yapay zekadaki gelişmelerin büyük hız kazandığı 2022'de 21 milyar litre ile 2021'e göre yüzde 20 daha fazla su tüketen şirket, 2023'te yine 21 milyar litre su tüketti.

Şirket, Çin'in de yapay zekada ağırlığını hissettirdiği 2024'te ise su tüketimini yüzde 8 daha artırarak 22,7 milyar litreye çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Çevresel Göstergeler" başlıklı internet sitesinden elde edilen verilere göre, Türkiye'nin 2022'deki su tüketimi 63 milyar litre oldu. Buna göre sadece Google, yıllık bazda Türkiye'nin üçte biri kadar su tüketiyor.

VERİ MERKEZLERİ NEDEN SU KULLANIYOR?

Veri merkezleri fazla ısınan bilgisayar sunucularının performansını korumak için sudan faydalanıyor. Su, yoğun olarak veri merkezlerindeki soğutma tesislerinde, buharlaştırıcı soğutma sistemlerinde ve nemlendirmede sıcaklık seviyelerini yönetmek için kullanılıyor.

Şirketin kullandığı suların hemen hemen tamamının içilebilir sulardan oluşması ise su krizlerinin yaşanmasının beklendiği bir dönemde veri merkezlerinin su tüketimini tartışmaların odağına yerleştiriyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİ DE HER GEÇEN YIL YÜKSELİYOR

Öte yandan veri merkezlerinin tükettikleri elektrik oranları da her geçen yıl yükseliyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, yapay zeka ve kripto para teknolojilerindeki gelişmelerle veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2026'ya kadar iki katına çıkması öngörülüyor.

Buna göre, 2022'de 460 teravatsaat olan veri merkezlerinin enerji tüketiminin, 2026'da 1000 teravatsaate yükselmesi bekleniyor.

Bu da veri merkezlerinin enerji tüketiminin Almanya'nın yıllık enerji tüketiminin (507 teravatsaat) yaklaşık iki katı olacağı anlamına geliyor. AA