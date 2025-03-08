ARA
DOLAR
36,48
0,21%
DOLAR
EURO
39,55
0,50%
EURO
GRAM ALTIN
3415,61
0,33%
GRAM ALTIN
BIST 100
10507,11
0,46%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Google Chrome'un kaderi nisanda belli olacak

ABD Adalet Bakanlığı, Google'a karşı açılan antitröst davasında önemli bir adım atarak, Chrome tarayıcısının satılması talebini mahkemeye sunduğu revize edilmiş belgelerde yineledi.

08 Mart 2025 | 23:12
Google Chrome'un kaderi nisanda belli olacak

The Washington Post'un haberine göre, Adalet Bakanlığı, "antitröst" davasına ilişkin mahkemeye revize edilmiş belgelerini sundu.

Söz konusu belgelerde, yargıca Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması için olan talep tekrarlandı. Öte yandan belgelerde bakanlığın, Google'ın yapay zeka startup'larındaki hisselerini satması talebinden vazgeçtiği görüldü.

Google'ın sözcülerinden Peter Schottenfels, söz konusu taleplerin ABD'nin "ekonomisi ve güvenliğine" zarar vereceğini savunarak, "(Bu talepler) Mahkemenin kararının çok ötesine geçiyor." ifadesini kullandı.

Nihai kararı ise, federal yargıç Amit Mehta'nın nisanda vereceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu talepleri yinelemesi, beklentilerin aksine, "antitröst" konusuna yönelik "agresif" önlemlerin yeni yönetimde de süreceği yorumlarına neden oldu.

- Google'a "antitröst" davası

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3415,61 0,33%
  • ALTIN ONS 2912,4 0,12%
  • BIST 100 10507,11 0,46%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,961 0,104%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43699 0,43333%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90 0,9792%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,4777 0,2056%
  • EURO/DOLAR 1,0836 0,457%
  • EURO/TURK LIRASI 39,5524 0,4965%
  • STERLIN/DOLAR 1,29245 0,35173%
Borsa Haberleri
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut'tan (EKGYO) kar payı kararı
Beşiktaş'tan bedelli kararı var
Bu haftanın en çok kazandıranı: Yüzde 8,78
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
GERİ
İLERİ
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut'tan (EKGYO) kar payı kararı
Beşiktaş'tan bedelli kararı var
Bu haftanın en çok kazandıranı: Yüzde 8,78
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL