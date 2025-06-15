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Google'dan Babalar Günü'ne özel Doodle

Özel günlerde temasını değiştiren Google hazırladığı Doodle görselleri ile günün anlam ve önemine özel temalar sergiliyor. Bugün de 'Babalar Günü'ne özel hazırlanan Doodle ile ziyaretçilerinin karşısına çıkan Google, büyük bir ağaç ve kökünden gelişen dallarla anlamlı bir tasarıma imza attı.

15 Haziran 2025 | 11:44
Son Güncellenme: 15 Haziran 2025 | 12:52
Google'dan Babalar Günü'ne özel Doodle

Babalar Günü Google tarafından hazırlanan özel Doodle ile karşılandı.

BABALAR GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür.

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için dünya çapında kutlanmaktadır. Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da birçok ülke bu günü haziran ayının üçüncü pazar günü kutlar. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar günüdür. Tayland'da, ülkenin kralının doğum günü olan 5 Aralık'ta kutlanır. Brezilyalı babalar, ağustos ayının ikinci pazar günü onurlandırılır.

 

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Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Anadolu Efes'e (AEFES) onay geldi
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Orta Doğu'da yüksek gerilim: 'Korku endeksi' ve piyasalar nasıl etkilendi?
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