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Google'ın 1,5 milyar euroluk para cezası iptal edildi

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonunun teknoloji firması Google'a reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle kestiği 1,49 milyar euroluk para cezasını iptal etti.

18 Eylül 2024 | 11:52
Google'ın 1,5 milyar euroluk para cezası iptal edildi

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Alphabet çatısı altında yer alan Google'ın AB Komisyonunun kestiği para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Google'a, internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için AB Komisyonu tarafından 5 yıl önce kesilen 1,49 milyar euro para cezasını yürürlükten kaldırdı.

Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyonun Google AdSense ile ilgili kararını iptal etti." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, Komisyonun Google'a yaklaşık 1,5 milyar euro para cezası verdiği kararda yer alan sözleşme maddelerinin süresinin değerlendirilmesinde hatalar yapıldığına hükmetti.

AB Komisyonu, 2019'da Google'a, internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için 1,49 milyar euro para cezası kesmişti.

Google AdSense, internet sitesi sahipleri ile reklam verenler arasında aracılık yapıyor.

 

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