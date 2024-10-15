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Google, Kairos Power ile nükleer enerji anlaşması yaptı

Google, Kairos Power tarafından geliştirilecek çok sayıda küçük modüler reaktörden (SMR) nükleer enerji satın almak için anlaşma yaptıklarını duyurdu.

15 Ekim 2024 | 09:31
Google, Kairos Power ile nükleer enerji anlaşması yaptı

Şirketten yapılan açıklamada, Google'ın yeni nesil gelişmiş temiz teknolojiler de dahil temiz enerji çözümlerinin hızlandırılmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, şirketin, Kairos Power tarafından geliştirilecek çok sayıda küçük modüler reaktörden nükleer enerji satın almak için dünyanın ilk kurumsal anlaşmasını imzaladığı bildirildi.

Anlaşmayla Kairos Power'ın ilk küçük modüler reaktörünün 2030 yılına kadar hızlı ve güvenli şekilde devreye girmesinin ve ardından 2035 yılına kadar ek reaktör konuşlandırılmasının amaçladığı kaydedilen açıklamada, anlaşmayla ABD elektrik şebekelerine 500 megavata kadar karbonsuz enerji sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, yapay zeka teknolojilerini desteklemek için yeni elektrik kaynaklarına ihtiyaç olduğu vurgulanarak, nükleer çözümlerin elektrik talebinin güvenilir şekilde karşılanmasına yardımcı olacak temiz ve kesintisiz bir enerji kaynağı sunduğu ifade edildi.

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