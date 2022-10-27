27. yılını kutlayan Google nasıl kuruldu? İlk adı neydi? Google ne demek? İşte öyküsü

Bugün Google'ı açanlar farklı bir logo görüyor... Çünkü şirket ilk logosuyla nostaljik bir kutlama yapıyor. Google, 4 Eylül 1998 yılında "Backrub" adıyla kuruldu. Larry Page ve Sergey Brin tarafından arama motoru projesi olarak ortaya çıkan şirket, zamanla haritalar, çeviri, bulut hizmetler, e-posta, ofis programları gibi alanlarda da hizmet vermeye başladı.

Google bu sene 27. yılını kutluyor. Peki, bugün milyonlarca insanın hem arama motoru hem de ürünlerini kullandığı Google nasıl kuruldu? Google ne demek? Şirketin ismi nereden geliyor? Doodle'lar nasıl ortaya çıktı? İlk Doodle neydi? İşte markanın öyküsü...

GOOGLE HAKKINDA



Kuruluş

1998

1998 Kurucular

Larry Page ve Sergey Brin

Larry Page ve Sergey Brin Şirket kuruluş tarihi

4 Eylül 1998

4 Eylül 1998 İlk halka arz (NASDAQ)

19 Ağustos 2004

GOOGLE ADININ ANLAMI NE?

Şirket, Google adını şöyle anlatıyor: Şimdi dünyaca ünlü olan lakap, 1920'lerde alçakgönüllü bir gezintiden çıkan matematiksel bir terim üzerine bir oyundur. Amerikalı matematikçi Edward Kasner, New Jersey ormanlarında yürürken genç yeğeni Milton Sirotta'dan bir isim seçmesine yardım etmesini istedi, akıllara durgunluk veren bir sayı için: 1 ve ardından 100 sıfır. Milton'ın cevabı? Bir googol! Terim, yirmi yıl sonra Kasner'ın birlikte yazdığı "Mathematics and the Imagination" adlı kitabına eklenmesiyle yaygın bir görünürlük kazandı. 2006'da "Google" kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğü'ne resmi olarak fiil olarak eklendi, bu nedenle bir googol'ün gerçekte ne kadar büyük olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Google it!

GOOGLE NASIL KURULDU?

Google, Doodle bölümünde 22. yıl tanıtımında "Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin arasındaki ortaklık, köklerini Stanford Üniversitesi'nin güneşli kampüsüne dayandırıyor. Mezun öğrenciler insanların World Wide Web'deki bilgi zenginliğiyle etkileşim biçimlerini iyileştirmek için yola çıktı. 1998'de Google doğdu ve gerisi tarih oldu" ifadelerini kullanmıştı. Google bu yılki doodle'ında ise kuruluş öyküsü için şu ifadelere yer vermiş: Kader ya da şans eseri, doktora öğrencileri Sergey Brin ve Larry Page, 90'ların sonlarında Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri programında tanıştılar. Kısa sürede benzer bir vizyonu paylaştıklarını anladılar: World Wide Web'i daha erişilebilir bir yer haline getirmek. İkili, daha iyi bir arama motoru için bir prototip geliştirmek amacıyla yurt odalarından yorulmadan çalıştı. Projede anlamlı bir ilerleme kaydettiklerinde, operasyonu Google'ın ilk ofisine, yani kiralık bir garaja taşıdılar. 27 Eylül 1998'de Google Inc. resmi olarak doğdu.

GOOGLE'IN KURULUŞ ÖYKÜSÜ

Google, 'Garajdan Googleplex'e' başlıklı köşede kuruluş hikayesini özetle şöyle anlatıyor: Google'ın hikayesi 1995'te Stanford Üniversitesi'nde başladı. Larry Page, lisansüstü eğitim için Stanford'a gitmeyi düşünüyordu ve o sırada orada okuyan Sergey Brin, Larry'ye etrafı göstermekle görevlendirilmişti.

Bazı söylentilere göre, ilk karşılaşmalarında neredeyse hiçbir konuda anlaşamamışlardı, ancak ertesi yıl bir ortaklık kurdular.

GOOGLE'IN İLK ADI: BACKRUB



Öğrenci yurdundaki odalarından çalışarak, bağlantılar aracılığıyla World Wide Web'deki bağımsız sayfaların önem derecesini belirleyen bir arama motoru oluşturdular. Bu arama motorunu Backrub olarak adlandırdılar. Kısa süre sonra, Backrub (neyse ki) adını Google olarak değiştirdiler. Google adı, 1 rakamı ve ardından gelen 100 tane sıfıra ilişkin matematiksel ifadenin biraz oynanmasıyla ortaya çıkmıştı; Larry ile Sergey'in, "tüm dünyadaki bilgileri düzenlemek ve bunları herkes için erişilebilir kılarak kullanışlı hale getirmek" misyonunu uygun bir şekilde yansıtıyordu.

YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Sonraki birkaç yıl içinde, Google yalnızca akademik topluluğun değil, aynı zamanda Silikon Vadisi'ndeki yatırımcıların da dikkatini çekti. Ağustos 1998'de, Sun'ın kurucu ortağı Andy Bechtolsheim, Larry ve Sergey'e 100.000 ABD doları tutarında bir çek yazdı ve Google Inc. resmi olarak doğmuş oldu. Bu yatırımla, yeni kurulan ekip, öğrenci yurtlarından ilk ofislerine yani Susan Wojcicki'nin (16. çalışan ve YouTube'un şu andaki CEO'su) sahibi olduğu, Kaliforniya Menlo Park banliyösündeki bir garaja geçiş yaptı. Hantal masaüstü bilgisayarlar, bir masa tenisi masası ve açık mavi bir halı, o ilk günlerin ve gece geç saatlerin sahnesini oluşturmuştu (Renkliliğe önem verme geleneği bugün de devam ediyor).



İlk günlerde bile, her şey geleneksel olmaktan uzaktı: Google'ın ilk sunucusundan (Lego'dan yapılmıştı) 1998'de hazırlanan ve logodaki bir çöp adamla site ziyaretçilerine, tüm ekibin işten kaçıp Burning Man Festivali'nde eğlendiğini duyuran ilk “Doodle”a kadar her şey. “Kötü olma” ve “Doğru olduğunu bildiğimiz on şey” felsefemiz, özellikle geleneklerin dışına çıkan yöntemlerimizin ruhunu yakaladı. İzleyen yıllarda şirket hızla büyüdü. Yeni mühendisler işe alındı, bir satış ekibi oluşturuldu ve şirketin ilk köpeği Yoshka aralarına katıldı. Google artık garaja sığmıyordu ve sonunda, Kaliforniya Mountain View'da bulunan şu anki merkezine (“Googleplex” olarak da bilinir) taşındı. İşleri farklı bir şekilde yapma ruhu böylesine bir başarıyı getirdi. Tabii bir de Yoshka.



Sürekli olarak daha iyi yanıtları arama düşüncesi, yaptığımız her şeyin merkezinde yer almaya devam etmektedir. Bugün 50 farklı ülkede 60.000'den fazla çalışanıyla Google, YouTube ve Android'den Gmail'a ve elbette Google Arama'ya kadar, dünyanın her yerinden milyarlarca kişinin kullandığı yüzlerce ürün geliştirmektedir. Lego sunuculardan kurtulup birkaç tane daha şirket köpeği almış olsak da, "herkes için teknoloji" tutkumuz yurt odasından garaja ve bugüne kadar hep bizimle kaldı"



İLK DOODLE NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Google'ın ilk doodle'ı (çiziktirme) 30 Ağustos 1998'de "Ofis dışındayız" mesajı olarak tasarlanmış. Şirketin kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, 1998'de bir haftasonu Neveda'daki Burning Man festivaline katılacaktı. Burning Man doodle'ı, çalışanlarının ofiste olmadıklarını bilmeleri; teknik sorunlarla ilgilenemeyecekleri mesajını vermek için için ilk kez Google kurucuları tarafından tasarlandı. Daha sonra doodle'lar önemli günler ve kişiler için kullanılan bir Google geleneği oldu.