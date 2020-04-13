Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs insanların ihtiyaç ve yaşam biçimlerinde de değişime neden oldu. Google’nın, 6 Nisan haftasını kapsayan Google Trend raporu değişimle ilgili çarpıcı bilgiler içeriyor.

Rapora göre, insanlar bu yeni duruma alıştıkça, anlık ihtiyaçlardaki aramalar yiyeceğe ve diğer temel ihtiyaçlara erişimden finansal yardım ve sürekli eğitim gibi daha uzun vadeli ihtiyaçlara yöneldi.

Ayrıca, pek çok tüketicinin evlerinde keyifli vakit geçirmek için farklı yollar denediği görüldü. Evlerindeki elektronik aletleri bir seviyeye yukarıya taşımaya çalışan tüketicilerin bir kısmı kendi meyve-sebzelerini yetiştirmenin yollarını ararken bir kesimde de eğlence ve ilham almak için online içeriğe talebin arttığı gözlemlendi. Türkiye’de ‘pasta kreması’ ve ‘brownie tarifi’ aramalarında artış yaşanırken, ‘ile zayıflama’ ve ‘kilo verdim’ terimleri de sıklıkla aratılan kelimelerden oldu.

TÜRKİYE ‘İHTİYAÇ KREDİSİ’Nİ ARADI

Geçtiğimiz haftalarda yiyeceğe ve temel hizmetlere odaklanan anlık ihtiyaçlar, tüketiciler yeni normale alıştıkça ve temel gereksinimlerine ulaşımı bir rutine oturdukça, farklı bir yöne evrilmeye başladı. Anlık ihtiyaçlar daha çok uzun vadeli etkileri olabilecek finansal yardım ve sürekli eğitim konularına yoğunlaştı. Geçtiğimiz hafta Google Trendler’de online ödeme yöntemleri, çalışan desteği ve tüketiciler cihazlarında daha çok vakit geçirdiği için mobil kullanım aramalarında artışlar gözlemlendi.

Güney Afrika’da tüketiciler bankacılık uygulamaları aracılığıyla edinmek istedikleri ürün ve hizmetlerle ilgili ‘nasıl ödeme’ yapabileceklerinin yollarını aradı. İngiltere’de ‘dijital bankacılık’, Nijerya’da ‘ödeme havalesi’ ve mobil ödeme uygulamalarında ‘nakit uygulamalar ile ilgili aramalar yükselişte. Bu sırada Türkiye’de ise tüketiciler geçtiğimiz hafta bu konuda en çok ‘ihtiyaç kredisi’, ‘kredi başvurusu’ ve ‘enflasyon’ hakkında bilgi edinmek istedi.

DEVLET YARDIM PROGRAMLARI

Geçtiğimiz hafta Google Trendler’de finansal yardım kapsamında yükselişe geçen aramalarda banka kredilerinin yanı sıra EMEA çapında devlet yardım programları da yer aldı.

Polonya’da tüketiciler ‘sosyal güvenlik muafiyeti’ ve İsveç’te ‘işsizlik yardım ödeneği’ terimlerini sıklıkla aradı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde hükümetin online iş portalı ‘Virtual Job Market’ için aramalar yükselişe geçti ve İspanya’da tüketiciler en çok ‘çalışma bakanlığı’ terimini aradı. Türkiye’de ise ‘yardım başvurusu’, ‘ibb sosyal yardım’ ve ‘askerlik’ aramaları artıştaydı.

KARTONDAN SAAT YAPMA

Bu günlerde insanların aklını yalnızca finansal yardıma erişim meşgul etmiyor. İnsanlar güncel kalmak için mobil cihazlarıyla daha fazla vakit geçiriyor ve bu da; Nijerya’da ‘veri paylaşımı yolları’ ve Kenya’da ‘uygulama indirme’ aramalarını artışa geçirdi. Ek olarak, online eğitim önemini korumaya devam ediyor; İngiltere’de ‘ücretsiz kurslar’, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ‘online okul kitapları platformu’, Güney Afrika’da ‘e-okul’ ve Polonya’da ‘öğretmenler tarafından TV’de verilen dersler’ aramaları yükselişteydi. Türkiye’de ise, ‘online deneme’, ‘anlatım bozuklukları’ ve ‘kartondan saat yapmak’ arama ilgisinde bir artış gözlemlendi.

SAÇ KESİM MAKİNESİ ARAMALARI ARTTI

Tüketiciler evde daha fazla zaman geçirdikçe, alanlarından en iyi şekilde yararlanmanın, organize olmanın ve ev işlerinin üstesinden gelmenin yeni yollarını aradı. Google Arama Trendleri, Suudi Arabistan’da mutfağı derli toplu tutmak için ‘fikir ve ipuçları’, Fransa’da ‘yatak odası saklama alanları’, İngiltere’de ‘kendi kendine yapabileceğin oda dekorasyonları’, İspanya’da ‘temizlik hizmetleri’, Almanya’da ‘araba yıkama’ ve Türkiye’de ‘saç kesim makinesi’ ile ilgili aramaların artışta olduğunu gösterdi .

EVDE SPORA İLGİ ARTTI

Spor salonuna gitmeden yapılabilecek, beden ile zihni aktif ve rahat tutmak için uygulanabilecek egzersizlere ve meditasyonlara yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Geçen hafta insanlar, BAE’de ‘dans antrenmanı’, İtalya’da ‘çocuklar için jimnastik’, Almanya’da ve Güney Afrika’da ‘evde egzersiz’, İngiltere’de ‘uyku meditasyonu’, Türkiye’de ise ‘yoga hareketleri’, ‘direnç bandı’ ve ‘koşu bandı fiyatları’ ve terimlerini aradı.

WAFFLE MAKİNESİ ARAMALARINDA ARTIŞ

İnsanlar evde yemek hazırlamaya alıştıkça, hem temel hem de lüks cihazlar ile ilgili aramalarda bir artış gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta bu konudaki artışlara bakıldığında; Türkiye’de tüketicilerin ‘waffle makinesi’, İngiltere’de ‘pizza fırını’, Fransa’da ‘mutfak robotu’, Almanya’da ‘gazlı mangal’, Suudi Arabistan’da ‘elektrikli ızgara’ ve Danimarka’da ‘buzluk’ aramalarında artış görünüyor.

Ve Kuzey Yarımküre’de hava ısındıkça, insanlar da bahçelerini güzelleştirmek istiyor. İtalya’da ‘bahçe havuzları’ ve Çek Cumhuriyeti’nde ‘bahçe mangalı’ aramaları yükselişte.

ONLINE ALIŞVERİŞTE ‘EN İYİ FIRSAT’LARI KOLLADIK

İnsanlar, bu haftanın ‘günden güne değişenler’ trendlerinde vurgulandığı gibi yalnızca evde temel ihtiyaçları için online alışverişe yönelmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sırada en iyi fırsatları yakalamak istiyor. Google Arama Trendlerinde bu sebeple İngiltere’de ‘indirim kodu’, Türkiye’de ‘online satış’, Fransa’da ‘promosyon kodları’, Suudi Arabistan’da ‘indirimler’, İtalya’da ‘alışveriş kuponları’, Güney Afrika ve Kenya’da ‘online alışveriş’ ve Polonya’da ‘Pazar günü alışverişi’ aramalarında artış gözlemlendi.

HEM PASTA KREMASI TARİFİNİ HEM DE KİLO VERMENİN YOLLARINI ARADIK

İnsanlar kendi yemeklerini pişirmek için daha fazla zaman harcadıklarından, gıdaya sürdürülebilir erişimin yollarını arıyorlar ve hatta kendi yiyeceklerini yetiştirmeyi deniyorlar. Geçtiğimiz hafta, Hollanda’da ‘çiftçiden satın alma’, Fransa’da ‘sebze bahçesi’ ve ‘doğrudan tedarikçiye erişim’ için aramalarda artış gözlemlendi.

İngiltere’de ise insanlar ‘satılık tohumlar’ ve ‘online bitki satışı’ ile ilgilenmeye başladılar. Türkiye’de ise tatlı ihtiyacını evde gidermeye yönelik olarak, ‘pasta kreması’ ve ‘brownie tarifi’ aramalarında artış var.

EMEA’daki daha fazla ülkede karantina ilan edildikçe, insanlar keyifli vakit geçirmek, eğlenmek ve ilham almak için online içeriğe yöneldi. Geçen hafta YouTube’da insanlar İngiltere’de ‘sıkılınca yapılacaklar’, Mısır’da ‘kolay ve basit saç stilleri’, Türkiye’de ‘5 dakikada hallet’ ve ‘Kendin Yap aktiviteleri’, Güney Afrika’da ise ‘makyaj eğitimleri’ aramaları artış gösterdi. Evde kalırken kilo yönetimine de dikkat etmek isteyen tüketiciler Türkiye’de ‘ile zayıflama’ ve ‘kilo verdim’ terimlerini sıklıkla aratıyor.