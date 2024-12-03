Gelsinger, şirketin geri dönüş planını uygulamaya çalıştığı ortamda emekli oldu. Şirketten yapılan açıklamada CFO David Zilsner ve Bilişim Grubu CEO'su Michelle Johnston Holthaus'un, yönetim kurulu Gelsinger'ın yerini alacak kişiyi ararken geçici eş CEO olarak görev yapacağı belirtildi. Intel'in bağımsız yönetim kurulu başkanı Frank Yeary ise geçici yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak. Yeary konuya dair "Şirkette yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz ve yatırımcıların güvenini yeniden tesis etmeye kararlıyız” açıklamasını yaptı. Gelsinger'ın ayrılış zamanlaması, ABD'li çip üreticisi için çalkantılı bir döneme denk geliyor. Bir zamanlar bilgisayar işlemcilerinde sektör lideri olan şirket, artık bir geri dönüş planına fon sağlamak için nakit para biriktirmeye çalışıyor. Şirket, yarı iletken endüstrisinde yapay zeka donanımına geçişin ortasında yatırımcıların gözdesi olmaktan çıktı.

ZORLU DÖNEM

Gelsinger, Şubat 2021'de Intel'in CEO'su olarak görevi devralmıştı. CNN'in haberine göre Gelsinger, zorlu rekabet, üretim gecikmeleri ve üst düzey yeteneklerin ayrılmasıyla mücadele eden ikonik Amerikan teknoloji devini geri döndürmekle görevlendirildi. Ancak görev süresi boyunca, şirketin büyük teknoloji dalgasının gerisinde kaldığı anlaşıldığından ve ABD hükümetinin yerli çip üretimini desteklemek için yaptığı milyarlarca dolarlık harcamaya rağmen beklentiler düşmeye devam etti.

Intel'in (INTC) hisseleri Gelsinger'in görev süresi boyunca %61 değer kaybetmiş.

CNN "Intel bir zamanlar PC ve Mac'lerin içindeki Intel çipleriyle dünya bilgisayar çipi pazarında söz sahibiydi. Ancak son yirmi yılın mobil bilişim dalgası şirketi hazırlıksız yakaladı. Gelsinger'in CEO olarak görevi devralmasından bir yıl sonra OpenAI, dünyayı kasıp kavuran ChatGPT'yi tanıttı. Bir zamanlar Intel'in küçük bir rakibi olan Nvidia, çipler üzerine büyük bir yatırım yaptıktan sonra şu anda dünyanın en değerli ikinci şirketi. Nvidia'nın 3,4 trilyon dolarlık piyasa değeri, Intel'in 104 milyar dolarlık değerinden 33 kat daha büyük" diyor.