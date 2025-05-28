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Grok, xAI ortaklığıyla Telegram’da kullanıma sunulacak

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile ortaklık yapacaklarını ve Grok’un Telegram’da kullanıma sunulacağını duyurdu.

28 Mayıs 2025 | 18:50
Grok, xAI ortaklığıyla Telegram’da kullanıma sunulacak

Durov, yaptığı yazılı açıklamada, xAI ile 1 yıllık ortaklık konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Söz konusu ortaklık kapsamında Grok’un Telegram’daki 1 milyardan fazla kullanıcı için hizmete sunulacağına işaret eden Durov, “Telegram, xAI’den 300 milyon dolar nakit ve öz kaynak, ayrıca Telegram aracılığıyla satılan xAI aboneliklerinden elde edilen gelirin yüzde 50'sini alacak. Birlikte kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı mart sonu itibarıyla 1 milyar kişiyi geçmişti.

Musk’ın kurduğu xAI şirketinin üretken yapay zeka sohbet robotu Grok, özellikle sosyal medya platformu X’te kullanılıyor.

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28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
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