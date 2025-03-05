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Güneş ısısının deprem üzerinde etkisi var mı?

Bilim insanları, güneşten gelen ısının atmosferik sıcaklık değişimlerini tetikleyerek sismik hareketliliğe yol açabildiğini tespit etti.

05 Mart 2025 | 19:56
Güneş ısısının deprem üzerinde etkisi var mı?

Bilim dergisi Chaos'ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Japonya'nın Tsukuba Üniversitesi ve Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, güneş ısının Dünya'nın tektonik hareketliliğine olası etkisini araştırdı.

Araştırmacılar deprem verilerine, güneş aktivitesine ve yüzey sıcaklıklarına dayanan matematiksel modeller uygulayarak, güneş ısısının atmosferik sıcaklıktaki değişiklikleri tetiklediğini bunun ise kaya özelliklerini ve yer altı sularının hareketini etkileyebildiğini gözlemledi.

Çalışma ekibinden Matheus Henrique Junqueira Saldanha, güneşten gelen ısının atmosferik sıcaklığı artırarak kayaları kırılgan ve çatlamaya eğilimli hale getirebileceğini vurguladı.

Saldanha, ayrıca, güneşten gelen ısının yeraltı sularının hareketliliğini tetikleyerek tektonik plaka sınırları üzerindeki baskıyı değiştirebileceğini kaydetti. Çalışmadan depremleri tetikleyen faktörlere dair daha fazla veri elde etmeyi umduklarını belirten Saldanha, "Isı ve su çoğunlukla yerkabuğunun üst katmanlarını etkilediği için bu mantıklı. Bu faktörler depremlerin ana itici güçleri olmasa da sismik aktiviteyi tahmin etmeye yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, bu çalışmanın yüzeye yakın depremlerin tahmin edilmesini kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

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Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
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Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
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