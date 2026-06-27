Güneş panellerine yapay zeka kalkanı: Arızalar oluşmadan engellenecek

Bilimsel kalite, yenilikçilik, uygulanabilirlik ve etki potansiyeli bakımından başarılı bulunan proje, Avrupa Birliği'nin Horizon Europe Programı kapsamında "Seal of Excellence" kalite etiketi almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Atmaca, AA muhabirine, Avrupa ve Türkiye'de hızla artan güneş enerjisi santrallerinde verimlilik ve arıza yönetiminin önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

Santral işletmecilerinin verim kayıplarının nedenlerini belirlemede güçlük yaşadıklarına işaret eden Atmaca, bunun üzerine yapay zeka tabanlı karar destek sistemi geliştirdiklerini belirtti.

Atmaca, "Şirketlerin GES'lerle ilgili verimlilikten haberlerinin olmadığını, problemlerinin ne olduğunu kestirmekte zorlandıklarını gördük. Bunun üzerine hataları önceden tespit edip hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlayacak yapay zeka destekli bir çalışma başlattık. Geliştirdiğimiz algoritma, arızayı tahmin ediyor ve olası nedenlerini önem sırasına göre kullanıcıya sunuyor." dedi.