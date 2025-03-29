ARA
DOLAR
37,99
0,08%
DOLAR
EURO
41,14
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
3768,54
1,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
9659,48
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hafta sonu 5 gün olabilir mi? Gates'e göre evet

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e göre haftada 2 ya da 3 gün çalışma mümkün olabilir. Hem de sadece 10 yıl içinde. Peki, Gates neden böyle düşünüyor?

29 Mart 2025 | 11:49
Hafta sonu 5 gün olabilir mi? Gates'e göre evet

Gates'e göre haftada 2 gün çalışmayı mümkün kılacak şey yapay zeka. Gates, sadece 10 yıl içinde insanların haftada sadece 2 ya da 3 gün çalışmaya geçeceğini öngörüyor.

Microsoft'un kurucu ortağı, mevcut inovasyon hızıyla artık "çoğu şey için" insanlara ihtiyaç duyulmayacağını ve bu nedenle iş yerlerinin yakında yeniden düşünülmesi gerekeceğini savunuyor. 

Ünlü milyarder, The Tonight Show'da yaptığı açıklamada, "İşler nasıl olacak? Haftada sadece 2 veya 3 gün mü çalışmalıyız?" dedi.

Gates daha önce de benzer bir görüşü dile getirmişti. 2023'te ChatGPT henüz emekleme aşamasındayken toplumun "sonunda" haftada üç gün çalışmanın norm haline geldiği bir senaryoya ulaşabileceğini savunmuştu.

Gates'e göre, yapay zekanın gelişimi sayesinde önümüzdeki 10 yıl içinde haftalık çalışma süresi 2 güne düşebilir. Bu öngörü, yapay zekanın birçok görevi üstlenerek insanlara daha fazla boş zaman yaratacağı fikrine dayanıyor. ​Gates, yapay zekanın iş gücünü tamamen ortadan kaldırmayacağını, ancak mevcut çalışma düzenlerini önemli ölçüde değiştireceğini düşünüyor. Ona göre özellikle sağlık ve eğitim gibi alanlarda yapay zeka devrim niteliğinde etkiler yaratabilir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3768,54 1,03%
  • ALTIN ONS 3085,66 0,94%
  • BIST 100 9659,48 0,49%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,823 -0,812%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43425 0,25163%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,95 1,0982%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,987 0,0827%
  • EURO/DOLAR 1,0831 0,2713%
  • EURO/TURK LIRASI 41,1359 0,3361%
  • STERLIN/DOLAR 1,29404 -0,0668%
Borsa Haberleri
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
Enka ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Oyak Çimeno ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
Borsada 2 Nisan'da temettü dağıtacak 4 şirket
İş Bankası'ndan KAP'a sosyal medyadaki iddialarla ilgili açıklama
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
GERİ
İLERİ
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
Enka ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Oyak Çimeno ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
Borsada 2 Nisan'da temettü dağıtacak 4 şirket
İş Bankası'ndan KAP'a sosyal medyadaki iddialarla ilgili açıklama
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL