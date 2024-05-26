BBC de yeni bir makalesinde bu konuyu masaya yatırmış ve "Google algoritmasını yeni güncelledi. İnternet asla eskisi gibi olmayacak" diyor. Bu etki sadece İngiltere'de değil, dünyanın her köşesinde, Türkiye'de de görülüyor.

BBC ise Housefresh.com adlı siteyi örnek vermiş. Site, 2020'de Gisele Navarro ve eşi tarafından iç mekan hava kalitesi ürünlerine ilişkin makaleler üretmek üzerine kurulmuş. Orijinal içeriklere sahip site kendi alanındaki aramalarda hızla Google aramalarında üst sıraya çıkmış. Web sitesi bir süre sonra 15 kişinin çalıştığı işletmeye dönmüş. Ancak Google'ın Eylül 2023'teki algoritma güncellemelerinden itibaren artık üst sıralarda değil. Navarro "Bu bizi yok etti" diyor. Bu çöküşün nedeni artık Google aramalarında sitenin içeriklerinin üst sıralarda çıkmaması. Şirket, marttaki güncelleme ile beraber tamamen yok olma noktasına geldiklerini anlatıyor. Birçok çalışan ise işten çıkartılmış.

ARAMADAN 'ARAMA VE CEVABA' GEÇİŞ Mİ?

Yayıncılar açısından durumun farklı boyutları var. Google bir yandan kalitesiz, sorunun yanıtını içermeyen, sadece tıklatmak için girilmiş içerikleri önlemeye çalışıyor. Diğer bir yandan ise bir süredir aramalarda yapay zeka yanıtlarının sunulması üzerine çalışıyor ve ABD'de bu konuyu test ediyor. BBC, makalesinde bu konu için "Google, Arama'yı yenilemeye yönelik çabalarının yeni bir teknoloji çağını başlatacağını ve web'i rahatsız eden birçok sorunun çözülmesine yardımcı olacağını söylüyor" diyor. Ancak aksi görüşler de var. Google yapay zekayı arama motorundan arama ve cevap motoruna geçiş için kullanırken, bu adımı eleştirenler kullanıcıların sevdiği, orijinal ve kaliteli içerikler üreten işletmeleri yok edebileceği endişesi taşıyor.

Google ise güncellemeler sayesinde orijinal olmayan, daha düşük kaliteli içeriklerin %45 oranında azaldığını aktarıyor. Google, arama sonuçlarındaki yapay zeka cevaplarının web siteleri için faydalı olacağını; yayıncılara giden trafiği artırdığını, bu deneyimi genişlettikçe yayıncılara değerli trafik göndermeye odaklanmaya devam edeceğini aktarıyor. Ancak birçok web sitesi sahibi ve sektör uzmanı, tam tersi etkinin gerçekleşebileceği kaygısını taşıyor.

HALKA ARZ OLAN PLATFORM UÇUŞA GEÇTİ

BBC'nin SemRush verilerine dayandırdığı makalede New York Magazine web sitesinin son altı ayda Google Arama trafiğinin %32'sini kaybettiği GQ.com'un ise %26 küçüldüğünü belirtiliyor. OprahDaily.com ise yaklaşık %58 kayıp yaşamış. Ancak bu rakamlar kesin değil, tahmini... Adı geçen yayınlar doğrulama yapmasa da BBC'nin konuştuğu pek çok sektör temsilcisi benzer duruma işaret etmiş.

Ancak bir de patlama yapan bir platform var: Reddit... SEMrush'a göre Reddit, Google Arama trafiğinde %126'lık bir artış gördü. Şirket zaten bunun faydasını hissediyor. Reddit, Mart 2024'te halka açık bir şirket haline gelmesinden bu yana ilk üç aylık kazancını açıkladı. Geliri, bir önceki yıla göre %48 oranında çarpıcı bir artışla 243 milyon dolara ulaştı.

Ahrefs'in verilerine göre ise Reddit trafiği Ağustos 2023'teki 132 milyon ziyaretten Nisan ayında tahmini 346 milyona yükselmiş. Reddit'in bu yılın başlarında Google ile, Google'ın yapay zekasını Reddit içeriği üzerinde eğitmesine olanak tanıyan bir anlaşma imzaladığı gündeme gelmişti. Pazarlama ajansı Amsiv'den Lily Ray ise "Reddit'in internette gördüğü trafik artışı eşi benzeri görülmemiş bir artış. Yemek pişirme içeriği, yetişkinlere yönelik içerik, video oyunları, bahçecilik, moda, her şey Reddit'ten ibaret" görüşünü paylaşıyor.

TRENDİN ETKİSİ Mİ?

Aslında Reddit'in Google'ın algoritma güncellemeleriyle büyümesi genel bir trendin de devamı gibi. Linkedin ve Wikipedia da trafik artışı gören platformlar arasında. Son yıllarda 'başka insanların deneyimlerinden bir şeyler öğrenme', örneğin bir futbol maçı izlerken sosyal medyada birlikte yorum yaparak takip etme isteği topluluk içeriklerinin önemini artırdı. Google da bu trendle beraber topluluklardan gelen içerikleri öne çıkartıyor görünüyor. Bir Google sözcüsü BBC'ye "Reddit ile olan anlaşmamız kesinlikle içeriğinin Arama'da daha üst sıralarda yer almasını içermiyordu" diyor.