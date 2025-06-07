"Hidroana" Polonya'da ülkemizi temsil edecek

"Farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz"

Töre, Hidroana'nın projelerle farkındalık oluşturmayı hedeflediğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Takımımızda mühendislik fakültesi başta olmak üzere farklı disiplinlerden gönüllü öğrenciler yer alıyor. Shell Eco-Marathon'un yanı sıra TÜBİTAK'ın hidrojen enerjili araç yarışlarına da aktif olarak katılıyoruz. Bu yıl sınıfının en hafif ve aerodinamik aracıyla yarışta şampiyonluğu hedefliyoruz."

Töre, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya'nın kendilerine önemli destekler verdiğini vurguladı.

Takım kaptanı olan Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Eyigün, 3 yıldır Hidroana ekibinde yer aldığını ve bu yıl kaptanlık görevini üstlendiğini belirtti.