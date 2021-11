Ünlü İngiliz Şef Marco Pierre White, İngiltere’deki restoranlarında 3D baskılı vegan biftekleri 20 ila 30 sterlin arasında satmaya hazırlanıyor.

White, sığır eti ve kuzu etinin tadını kopyalamak için 3D baskı teknolojisini kullanan İsrailli Redefine Meat firmasının bitki bazlı ürünlerini stoklamayı planlıyor.

Soya ve bezelye proteini, pancar, nohut ve hindistancevizi yağından yapılan ürünler 22 et lokantası ve üç Londra restoranına dağıtılacak.

Şirket, hayvan etinin kas liflerini yeniden oluşturmak için 3D baskı ve yapay zeka kullanıyor ve gerçek sığır veya kuzu eti gibi tadı olan “sulu ama sıkı” biftekler olarak tanımladığı ürünü üretiyor.

White, The Telegraph’a “İlk tattığımda, aklım başımdan gitti. Dünyanın daha az et yemesi gerekiyor, ancak gerçek şu ki, şimdiye kadar bitki bazlı et ürünleri, menülerimiz için gereken kalite ve çok yönlülük açısından çok yetersiz kaldı” diyor.

Vegan biftekler, restoranın 28,95 £ fileto bifteği, 26,50 £ dana bonfile ve 28,50 £ antrikot bifteği ile aynı aralıkta, yaklaşık 20 ila 30 £ arasında satılacak.

Redefine Meat, 3D baskılı vegan bifteğini ilk kez Haziran 2020’de tanıttı ve bu yıl Avrupa restoranlarında ve 2022’de süpermarketlerde piyasaya süreceğini söyledi. Şirketin amacı etin lezzetini ve görüntüsünü sevenlere hitap etmek için tat ve doku olarak gerçeğe en yakın et alternatifi üretmek.