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İnsan Zihnini Bilgisayara Aktarmak Bilim Kurgudan Gerçeğe Dönüşebilir mi?

Uzmanlar, insan bilincini dijital ortama aktarma fikrinin, şu an için bilim kurgu gibi görünse de, yüzyıllar içerisinde gerçeğe dönüşebileceğini belirtiyor. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden psikoloji profesörü Dobromir Rahnev, "zihin yüklemesi" (mind uploading) olarak adlandırılan bu kavramın teorik olarak mümkün olduğunu ancak bilimin bu hedefe henüz çok uzak olduğunu ifade ediyor.

02 Haziran 2025 | 11:33
İnsan Zihnini Bilgisayara Aktarmak Bilim Kurgudan Gerçeğe Dönüşebilir mi?

Zihin yüklemesi, beynimizin tüm yapısal ve işlevsel özelliklerinin bir bilgisayara aktarılmasıyla, benliğimizin ve bilincimizin dijital bir kopyasının oluşturulması anlamına geliyor. Bu sayede bireyler, fiziksel bedenlerinden bağımsız olarak sanal bir ortamda varlıklarını sürdürebilecekler. Bu dijital varoluş, yeme, araba kullanma, spor yapma gibi fiziksel etkinliklerin ötesine geçerek, duvarlardan geçmek, uçmak veya başka gezegenlere gitmek gibi gerçek dünyada imkânsız olan deneyimleri de mümkün kılabilir.

Ancak Rahnev, bu dijital yaşamın sürdürülebilir ve sağlıklı olabilmesi için beynin duyusal girdilere erişmesinin kritik olduğunu vurguluyor. Yalnızca zihinsel bir boşlukta yaşamanın, duyusal yoksunluk nedeniyle ciddi psikolojik sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Beyni Kopyalamak İçin Devrimsel Teknolojiler Gerekiyor

İnsan beyninin yaklaşık 86 milyar nöronu ve trilyonlarca bağlantısı bulunuyor. Bu karmaşık yapının üç boyutlu haritasını çıkarmak ve işlevlerini doğru şekilde modellemek son derece zorlu bir süreç. Günümüze kadar sadece bir sinek beyninin tamamı ve bir fare beyninin çok küçük bir bölümü haritalanabildi.

Rahnev'e göre, sadece nöronları taramak yeterli değil. Her nöronun zaman içinde kendini yeniden ayarlaması gibi dinamik süreçlerin de modellenmesi gerekiyor. Ayrıca, her bir nöronun yapay versiyonuyla birebir değiştirilebilmesi şu an için imkânsız görünüyor.

2045 Tahmini İyimser Olabilir

Zihin yüklemesi konusunda yapılan en iyimser tahminler 2045 yılını işaret etse de, Rahnev bu öngörülerin fazla iyimser olduğunu düşünüyor. Ona göre, bu teknolojinin hayata geçmesi için 100 yıldan daha fazla bir zaman gerekebilir; ancak 200 yıl içinde mümkün olabileceğini belirtiyor.

Teknoloji Hızla Gelişiyor, Kaynaklar Bol

Yapay zeka ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, zihin yükleme sürecinde ihtiyaç duyulan işlem gücü ve algoritmaların zamanla gelişebileceğini gösteriyor. Ayrıca, birçok milyarderin ölümsüzlük umuduyla bu tür projelere büyük yatırımlar yapmaya istekli olması da bu alandaki araştırmaları hızlandırabilir.

Rahnev, sözlerini şu çarpıcı ifadeyle tamamlıyor: "Şu an zihin yüklemesinden çok uzağız. Ancak bir gün, bu teknoloji gerçek olabilir. O gün geldiğinde, ilk dijital ölümsüz insan belki de hâlihazırda doğmuş olacak."

Kaynak: Sciencealert
 

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SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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