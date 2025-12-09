ARA
İnsansı robot, patronu yere serdi

Çinli robotik şirketi EngineAI, yeni insansı robotu T800’ün gücünü ve gerçekliğini göstermek için bir video paylaşımı yaptı.


Son Güncellenme:


Videoda, şirketin CEO’su Zhao Tongyang, zırh benzeri bir koruyucu kıyafet giyiyor. T800 adlı robot tarafından testte bir tekme darbesiyle CEO'yu yere seriyor.

Şirket, bu gösterinin amacının robotun bilgisayar efekti olmadığını, gerçek bir makine olarak fiziksel güç ve dengesini kanıtlamak olduğunu duyurdu.

Ancak bu “test gösterisi”, insansı robotların insanlara zarar verebilme potansiyeli konusundaki kaygıları da yeniden alevlendirdi. Özellikle bu kadar güçlü makinelerin, üretimden gündelik kullanıma kadar her alanda devreye girmeye başlaması “güvenlik” ve “kontrol” tartışmalarını tekrar gündeme taşıyor.


