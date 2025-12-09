İnsansı robot, patronu yere serdi

Videoda, şirketin CEO’su Zhao Tongyang, zırh benzeri bir koruyucu kıyafet giyiyor. T800 adlı robot tarafından testte bir tekme darbesiyle CEO'yu yere seriyor.

Şirket, bu gösterinin amacının robotun bilgisayar efekti olmadığını, gerçek bir makine olarak fiziksel güç ve dengesini kanıtlamak olduğunu duyurdu.

Ancak bu “test gösterisi”, insansı robotların insanlara zarar verebilme potansiyeli konusundaki kaygıları da yeniden alevlendirdi. Özellikle bu kadar güçlü makinelerin, üretimden gündelik kullanıma kadar her alanda devreye girmeye başlaması “güvenlik” ve “kontrol” tartışmalarını tekrar gündeme taşıyor.