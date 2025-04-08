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Instagram'da 16 yaş yasağı! Ebevyn izni olmadan bu özellik kullanılamayacak

Instagram platformunda, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtildi.

08 Nisan 2025 | 16:20
Son Güncellenme: 08 Nisan 2025 | 16:22
Instagram'da 16 yaş yasağı! Ebevyn izni olmadan bu özellik kullanılamayacak

Instagram platformunda, 16 yaşının altındakiler ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" açamayacak
 

Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts'a (Genç Hesapları)" ilişkin yenilikleri açıkladı. Açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı bildirildi.
Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi. Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı.
Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, Eylül 2024'te, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts (Genç Hesapları)" uygulamasını tanıtmıştı.
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Borsada 4 hissede tedbir kararı
Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması
Uzmanlardan borsa ve kripto para yorumları
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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