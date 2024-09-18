Yeni hesaplar, 17 Eylül'den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yürürlüğe girdi.

Instagram'ın sahibi Meta'nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre yeni hesaplar Avrupa Birliği'ninde 2024'ün sonuna doğru yürürlüğe girecek.

BBC Türkçe'ye konuşan Meta yetkilileri, "genç hesaplarının" diğer ülkelerle birlikte Türkiye'de de Ocak'tan itibaren kullanılmaya başlayacağını söyledi.

Meta'nın açıklamasında yeni uygulamanın ergenler için "kimlerin onlarla irtibata geçebileceğini ve gördükleri içeriği kısıtlayan dahili korumalar" getirdiği belirtildi.



Açıklamaya göre 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek ve 16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.

Hangi önlemler getirildi?

Yeni önlemler kapsamında;

"Genç hesap" kullanıcılarının hesapları otomatik gizli olacak. Böylece yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçiler paylaştıkları içerikleri görüp onlarla etkileşime geçebilecek. Aynı şekilde 18 yaş altı kullanıcılar yalnızca takipleştikleri kişilerle mesajlaşabilecek. Instagram, bu uygulama ile ergenlerin Keşfet ve Reels alanlarda karşılarına çıkabilecek içerikleri de filtreleyecek. Böylece şiddet içerikleri ya da kozmetik ürün reklamları gibi "hassas içerikler" bu yaş grubunun karşısına daha az çıkacak. "Genç hesapları", 18 yaş altı kullanıcılara zaman uyarısı da yapacak. Bu kapsamda günlük 60 dakikayı aşan kullanıcılara uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler gönderilecek. 18 yaş altı hesaplar ayrıca akşam 10 ve sabah 7 arası "uyku moduna" girecek. Bu süre zarfında gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek. Reşit olmayan kullanıcıların ebeveynleri, hesaplarını denetleyebilecek, çocuklarının ayarlarını yönetebilecek, ya da kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek. Çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek. Ebeveynler ayrıca çocuklarının son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarını görebilecek. Ancak mesajların içeriğine erişemeyecek. Instagram'ın yeni kuralları kapsamında ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini engelleyebilecek.

Kurallar nasıl uygulanacak?

Meta, yeni kısıtlamalarla ilgili açıklamasında "ergenlere ait hesapların proaktif biçimde tespit edilmesi için yeni teknolojiler geliştirdiklerini" söyledi.

Bu teknolojiler sayesinde yetişkin doğum tarihiyle platforma kaydolan ergenlerin tespit edilip, hesaplarının kısıtlı hesaplarına dönüştürüleceği belirtildi.

Meta, dönüştürme sürecinin 2025'in ilk döneminde ABD'de başlayacağını açıkladı.

İlk etapta ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da 18 yaş altı olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları, 17 Eylül'den itibaren 60 gün içerisinde "ergen hesabına" dönüştürülecek.