ARA
DOLAR
42,80
0,00%
DOLAR
EURO
50,18
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
5971,89
0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
11341,90
0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul Havalimanı'ndaki bu kapsüller ne işe yarıyor?

İstanbul Havalimanı'nda uçuş saatinizi beklerken uyku kapsüllerine girip uyuyabileceğinizi biliyor muydunuz?


Son Güncellenme:
İstanbul Havalimanı'ndaki bu kapsüller ne işe yarıyor?

Bir süre bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul Havalimanı'ndaki uyku kapsülünü deneyimlediği video gündeme oturmuştu. İşte o uyku kapsülleri:

İstanbul Havalimanı’nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması Dış Hatlar'da 2020 yılında başladı. Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayabiliyor.

İGA'nın sitesine göre kapsüller 12 eurodan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. Ücret, günün saatine göre değişiyor. 

Kullanıcılar ücret karşılığı battaniye, yastık, yastık kılıfını içeren uyku kiti de alabiliyor.

Mini kabinlerin içerisinde USB girişi ve priz yer alıyor. Yolcular böylece cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabiliyor, şarj edebiliyor.

Uyku kabininin alt kısmında ise yolcunun el bagajını koyacağı özel bir alan yer alıyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL