İstanbul Havalimanı'ndaki bu kapsüller ne işe yarıyor?

Bir süre bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul Havalimanı'ndaki uyku kapsülünü deneyimlediği video gündeme oturmuştu. İşte o uyku kapsülleri:
İstanbul Havalimanı’nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması Dış Hatlar'da 2020 yılında başladı. Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayabiliyor.
İGA'nın sitesine göre kapsüller 12 eurodan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. Ücret, günün saatine göre değişiyor.
Mini kabinlerin içerisinde USB girişi ve priz yer alıyor. Yolcular böylece cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabiliyor, şarj edebiliyor.