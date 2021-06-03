Küresel finans teknolojileri şirketi PayU, 50’den fazla ülkede yüz binlerce müşterisine sunduğu ödeme hizmetleriyle elde ettiği verileri içeren “The Next Frontier: 2021 ve Gelecekte E-Ticaret Dünyasının Umut Vadeden Pazarları” raporunu yayımladı. Rapor Türkiye’nin de yer aldığı 4 kıtaya yayılmış 19 ülkenin e-ticaret verileri hakkında önemli içgörüler içeriyor.

Türkiye 83,4 milyon nüfuslu bir ülke ve nüfusun yüzde 92’sinden fazlası mobil cihaz kullanıyor. Ortalama bir kişi günde 7,5 saati online geçiriyor. 83.4 milyon nüfuslu ülkede 37 milyon kişi çevrimiçi alışveriş yapıyor. E-ticarette 2020’nin ilk altı ayında 2019’un altı ayına göre yüzde 64 artış oldu. Yaşam tarzındaki değişim, e-ticaret harcamalarının dijital ürünlere yönelmesi olasılığını artırıyor. Rapora göre, dijital mallar üzerindeki toplam e-ticaret harcamaları yüzde 52 oranında büyüme potansiyeli taşıyor. Bununla birlikte önceki yıl yüzde 30 büyüyen sektörde bu yıl büyüme oranı yüzde 17 oldu.

iyzico-PayU CEO’su Barbaros Özbuğutu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“The Next Frontier raporunda Türkiye’nin yüzde 44’lük e-ticaret penetrasyonuyla gelişmekte olan pazarlar içerisindeki liderliğini net bir şekilde görebiliyoruz. Sıradaki hedef ise Amerika, İngiltere, Almanya gibi e-ticaret penetrasyonun yüzde 80’in üzerinde olduğu ülkeler arasında yer alabilmek. Bu yolda atılması gereken en önemli adımlardan biri, banka ve kredi kartı bulunmayan nüfusu, alternatif ödeme yöntemleri ve dijital cüzdan uygulamarı aracılığıyla dijital ticaretin bir parçası haline getirmek.”