Dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb evrenin tarihini inceleyecek… Fırlatılması daha önce çeşitli nedenlerle birçok kez ertelenen James Webb, bugün canlı yayında Güney Amerika’nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyanası’ndaki platformdan uzaya gönderildi. Peki, James Webb’in uzaydaki görevleri neler olacak? Neleri araştıracak? James Webb adı nereden geliyor? Yakından bakalım…

Bugün uzaya gönderilen James Webb’in Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre mesafedeki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşmesi beklenirken 2022’de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacağı kaydedildi. NASA, teleskobun 6,5 metre uzayabilen aynası sayesinde çok fazla ışık toplayabileceği ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini açıkladı. Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolar harcanan son teknoloji ürünü Webb, ileri optik donanımları sayesinde güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

NASA’nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü bilim gözlemevi Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olarak görülüyor.

Peki, James Webb kimdir? Uzay tabanlı gözlemevi, adını NASA’nın ikinci yöneticisi olan James E. Webb’den (1906- 1992) alıyor. James Edwin Webb, 1958 Ulusal Havacılık ve Uzay Yasası uyarınca 1 Ekim 1958’de resmen kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin ikinci yöneticisiydi. Webb, ilk insanları Ay’a indiren bir dizi ay keşif programı olan Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınır. Bununla birlikte, görev süresi boyunca Amerika’nın ilk gezegenler arası kaşifleri de dahil olmak üzere 75’ten fazla fırlatmadan sorumlu olan güçlü bir uzay bilimi programı başlattı.

Webb, erende oluşan en eski yıldızları ve galaksileri görmek için uzayın derinliklerine bakmak ve yıldızların ve gezegenlerin oluşumunu incelemek için yakındaki toz bulutlarının derinliklerine bakmak üzere tasarlandı. Bunu yapabilmek için Webb, Hubble’dan çok daha büyük bir birincil aynaya (çap olarak 2,7 kat daha büyük veya alan olarak yaklaşık 6 kat daha büyük) sahip olacak ve ona daha fazla ışık toplama gücü verecek. Ayrıca, Hubble’dan daha uzun dalga boyu kapsama alanına ve büyük ölçüde geliştirilmiş hassasiyete sahip kızılötesi araçlara sahip olacak. Webb, Dünya’dan çok daha uzakta çalışacak.

#NASAWebb is safely in space with its solar array drawing power from the Sun! Its reaction wheels will keep the spacecraft pointed in the right direction so that its sunshield can protect the telescope from radiation and heat: https://t.co/NZJ7sSJ8fX#UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/s4nfqvKJZD

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021