Dünyanın en zengin iş insanı, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, uzaya çıkacağını açıkladı. Bezos, şirketi Blue Origin ile 20 Haziran’da uzaya çıkacağı duyuruldu.

Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacağını açıkladı. Bezos Instagram’dan yaptığı açıklamada, “20 Temmuz’da kardeşimle birlikte yola çıkacağım. En iyi arkadaşımla birlikte en büyük macera” dedi.

Açık artırmada en yüksek teklif 2.6 milyon dolar

Blue Origin şirketi 5 Mayıs’ta başlayan açık artırmada verilen en büyük teklifi duyurdu. New Shepard için açık artırma devam ederken teklif 2.6 milyon dolar teklif edildi.

Bezos’un açık artırmayla satış stratejisiyle koltuklara olan talebi ve müşterilerin aklındaki fiyatı öğrenmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Amazon’un kurucusu ve CEO’Su Jeff Bezos’un şirketi Blue Origini uzay turizmi roketi New Shepard biletinin müzayede ile satışa sunulduğunu ve en yüksek teklifi veren kişinin 20 Temmuz’da uzaya uçacak ilk ekibe katılabileceğini açıklamıştı.