Blue Origin'in X hesabından fırlatmaya ilişkin canlı yayın yapıldı.

İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan roket, ilk test uçuşu çerçevesinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Uzay şirketi Blue Origin'in sahibi Bezos da fırlatmayı takip edebilmek için Cape Canaveral Uzay Üssü'nde hazır bulundu.

ELON MUSK TEBRİK ETTİ

SpaceX'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk da X hesabında fırlatmaya ilişkin Bezos'u tebrik ettiği paylaşımda, "İlk denemede yörüngeye ulaştığınız için tebrikler!" ifadesini kullandı. Bezos ise 'Teşekkür ederim' diye yanıt verdi.

Uzay araçlarını ve astronotları, yörünge ve Ay'a taşımak üzere inşa edilen New Glenn roketinde, uyduları taşımak ve onları uygun yörüngelerine bırakmak üzere tasarlanmış deneysel bir platform da bulunuyor.