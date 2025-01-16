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Jeff Bezos'un şirketi uzaya gönderdi, Elon Musk tebrik etti

Amerikalı iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'e ait New Glenn roketi, ilk test uçuşu kapsamında uzaya fırlatıldı.

16 Ocak 2025 | 12:58
Son Güncellenme: 16 Ocak 2025 | 13:48
Jeff Bezos'un şirketi uzaya gönderdi, Elon Musk tebrik etti

Blue Origin'in X hesabından fırlatmaya ilişkin canlı yayın yapıldı.

İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan roket, ilk test uçuşu çerçevesinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Uzay şirketi Blue Origin'in sahibi Bezos da fırlatmayı takip edebilmek için Cape Canaveral Uzay Üssü'nde hazır bulundu.

ELON MUSK TEBRİK ETTİ

SpaceX'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk da X hesabında fırlatmaya ilişkin Bezos'u tebrik ettiği paylaşımda, "İlk denemede yörüngeye ulaştığınız için tebrikler!" ifadesini kullandı. Bezos ise 'Teşekkür ederim' diye yanıt verdi.

Uzay araçlarını ve astronotları, yörünge ve Ay'a taşımak üzere inşa edilen New Glenn roketinde, uyduları taşımak ve onları uygun yörüngelerine bırakmak üzere tasarlanmış deneysel bir platform da bulunuyor.

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Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
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