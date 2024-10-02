ARA
DOLAR
34,21
0,03%
DOLAR
EURO
37,84
-0,14%
EURO
GRAM ALTIN
2913,05
-0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
9012,87
-3,62%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KoçSistem ve Saudi Business Machines’den stratejik ortaklık

Saudi Business Machines (SBM) ile stratejik ortaklık için bir araya gelen KoçSistem, bölgeye bulut hizmetlerinden yapay zekaya kadar yenilikçi son teknolojileri ihraç edecek.

02 Ekim 2024 | 19:59
KoçSistem ve Saudi Business Machines’den stratejik ortaklık

Teknoloji şirketi KoçSistem, küresel teknoloji şirketleriyle bölgesel ittifaklar kuruyor. Şirket son olarak, Suudi Arabistan’da kurumlara bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon çözümleri sağlayan teknoloji şirketi Saudi Business Machines (SBM) ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında iki şirket bulut hizmetleri, yönetilen hizmetler ve danışmanlık alanlarında iş birliği yapacak. KoçSistem’in %100 iştiraki KoçDigital de sanayide nesnelerin interneti çözümü (IIoT), üretken yapay zeka, veri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi alanlarında çözümler sunarak pazarda aktif rol alacak.

Mehmet Ali Akarca: “Katma Değerli İhracat İçin Stratejik Bir Adım”

Şirketler arası stratejik iş birliği imza töreni 1 Ekim’de (dün) Riyad’ta düzenlendi. İmza töreninde konuşan KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Ali Akarca, “KoçSistem olarak sektördeki 80 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye’deki liderliğimizin birikimini bölgemize de taşımak istiyoruz. Ülkemizin ticari kalkınmasında kritik role sahip bu coğrafyaya katma değerli ürün ihraç etmek bizim için stratejik bir sorumluluk. SBM ile attığımız adım bu stratejik bakışın bir ürünüdür” dedi. Bölgede; genç nüfusun teknolojiye olan ilgisi, kamunun altyapı yatırımları ve kurumların dijitalleşmeye yönelmesi nedeniyle, bölge ekonomisini büyüten şirketler için önemli fırsatlar olduğunu aktaran Akarca şöyle konuştu: “Ülkemizin kalkınma hamlesini yerli teknolojilerle destekliyoruz. KoçSistem olarak MENA bölgesinde ihracat faaliyetlerimizin yanı sıra bu pazarda ofislerimizle de varlık gösteriyoruz. Bölgedeki deneyimimizi ve yetkinliğimizi küresel ölçekte güçlü ortaklıklar yaparak perçinliyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşmayla Türkiye’nin yakın coğrafyadaki pazarlarda katma değerli hizmet ihracatına ivme kazandıracağımıza inanıyoruz.”

Essam Alshiha: “İş Birliği ile Teknoloji Alanında Kalıcı Değerler Üreteceğiz.”

Saudi Business Machines CEO’su Essam Alshiha ise ortaklık hakkında şunları söyledi: “SBM olarak, Suudi Arabistan’daki işletmeleri ve organizasyonları dönüştürücü teknoloji çözümlerimizle güçlendirmeye kararlıyız. KoçSistem ile olan stratejik ortaklığımız, bu yolculukta önemli bir kilometre taşıdır. KoçSistem’in derin bölgesel bilgisi ile SBM’in yerel yetenekleri; yapay zeka, bulut bilişim ve yönetilen hizmetler alanlarında fark yaratacak, bu sayede birlikte daha büyük teknolojik yenilikler ve kalıcı değerler üreteceğiz.”
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2913,05 -0,52%
  • ALTIN ONS 2648,64 -0,56%
  • BIST 100 9012,87 -3,62%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,069 1,742%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34926 -0,00667%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,9 -0,9911%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2083 0,0307%
  • EURO/DOLAR 1,1049 -0,1663%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8395 -0,1387%
  • STERLIN/DOLAR 1,32705 -0,10952%
Borsa Haberleri
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği
Hareket Proje'de üst düzey atama
Dört hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'da kırmızı gün: 1 Ekim gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (2 Ekim)
Altınay Savunma'dan (ALTNY) ilk yarı değerlendirmesi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
GERİ
İLERİ
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği
Hareket Proje'de üst düzey atama
Dört hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'da kırmızı gün: 1 Ekim gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (2 Ekim)
Altınay Savunma'dan (ALTNY) ilk yarı değerlendirmesi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL