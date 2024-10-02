KoçSistem ve Saudi Business Machines’den stratejik ortaklık

Teknoloji şirketi KoçSistem, küresel teknoloji şirketleriyle bölgesel ittifaklar kuruyor. Şirket son olarak, Suudi Arabistan’da kurumlara bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon çözümleri sağlayan teknoloji şirketi Saudi Business Machines (SBM) ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında iki şirket bulut hizmetleri, yönetilen hizmetler ve danışmanlık alanlarında iş birliği yapacak. KoçSistem’in %100 iştiraki KoçDigital de sanayide nesnelerin interneti çözümü (IIoT), üretken yapay zeka, veri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi alanlarında çözümler sunarak pazarda aktif rol alacak.

Mehmet Ali Akarca: “Katma Değerli İhracat İçin Stratejik Bir Adım”

Şirketler arası stratejik iş birliği imza töreni 1 Ekim’de (dün) Riyad’ta düzenlendi. İmza töreninde konuşan KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Ali Akarca, “KoçSistem olarak sektördeki 80 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye’deki liderliğimizin birikimini bölgemize de taşımak istiyoruz. Ülkemizin ticari kalkınmasında kritik role sahip bu coğrafyaya katma değerli ürün ihraç etmek bizim için stratejik bir sorumluluk. SBM ile attığımız adım bu stratejik bakışın bir ürünüdür” dedi. Bölgede; genç nüfusun teknolojiye olan ilgisi, kamunun altyapı yatırımları ve kurumların dijitalleşmeye yönelmesi nedeniyle, bölge ekonomisini büyüten şirketler için önemli fırsatlar olduğunu aktaran Akarca şöyle konuştu: “Ülkemizin kalkınma hamlesini yerli teknolojilerle destekliyoruz. KoçSistem olarak MENA bölgesinde ihracat faaliyetlerimizin yanı sıra bu pazarda ofislerimizle de varlık gösteriyoruz. Bölgedeki deneyimimizi ve yetkinliğimizi küresel ölçekte güçlü ortaklıklar yaparak perçinliyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşmayla Türkiye’nin yakın coğrafyadaki pazarlarda katma değerli hizmet ihracatına ivme kazandıracağımıza inanıyoruz.”

Essam Alshiha: “İş Birliği ile Teknoloji Alanında Kalıcı Değerler Üreteceğiz.”

Saudi Business Machines CEO’su Essam Alshiha ise ortaklık hakkında şunları söyledi: “SBM olarak, Suudi Arabistan’daki işletmeleri ve organizasyonları dönüştürücü teknoloji çözümlerimizle güçlendirmeye kararlıyız. KoçSistem ile olan stratejik ortaklığımız, bu yolculukta önemli bir kilometre taşıdır. KoçSistem’in derin bölgesel bilgisi ile SBM’in yerel yetenekleri; yapay zeka, bulut bilişim ve yönetilen hizmetler alanlarında fark yaratacak, bu sayede birlikte daha büyük teknolojik yenilikler ve kalıcı değerler üreteceğiz.”

