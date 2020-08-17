İTÜ Arı Teknokent’te hayata geçen Bitexen Teknoloji A.Ş., kripto para alım satım platformu Bitexen ve finansal yazılım çözümleriyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Bitexen Teknoloji A.Ş., Bitexen platformuyla kazandığı deneyimi yeni kripto para alım satım platformu kurmak isteyenlere bir teknoloji hizmeti olarak sunmaya hazırlanıyor. Bu hizmeti sadece Türkiye’de değil, dünyada da sunmayı planlayan Bitexen Teknoloji A.Ş., bu konuda somut adımlar atmaya başladı.

Bu hedefi gerçekleştirmeleri halinde, yurtdışında bir kripto para alım satım platformunun teknoloji sağlayıcısı olacaklarını belirten Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, bir fintech şirketi olarak atacakları bu adımın orta ve uzun vadede sunacakları yenilikçi finansal teknoloji çözümlerinin ilki olacağını ifade etti. Kemal Cenk Erdem çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Biz Bitexen olarak başarılı bir start-up ile başlayan yolculuğumuza dünya liginde de faaliyet gösteren bir fintech şirketi olarak devam etmek istiyoruz. Bitexen’e yatırım yapmadan önce tüm dünyadaki kripto para alım satım platformlarını yerinde inceledik. Yurtdışında da iki şirketle anlaşma aşamasındayız”