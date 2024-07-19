Dünyada Crowdstrike krizi: Havayolları, bankalar, pek çok sektör etkilendi...

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşanıyor.

CROWDSTRIKE NEDİR?

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor. CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

Dünya genelindeki soruna yol açan uygulama asılnda bilgisayarları bilgisayar korsanlarından korumayı amaçlıyor. Crowdstrike, dünyanın en büyük şirketleri için koruma sağlayan bir güvenlik hizmeti, ancak bir güncellemenin probleme yol açtığına inanılıyor. Sorunun yazılım güncellemesi sonrası başladığı belirtiliyor. Uzmanlar, uygulama sonrası sistemin sunucuları, masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve kurumsal bilgisayar terminallerini, hata mesajıyla birlikte 'mavi ekran' olarak adlandırılan bir yeniden başlatma sarmalına gönderdiğine inanılıyor.

Daily Mail'in haberine göre analistler, güncellemedeki kötü yazılmış bir kod parçasının felaketi tetiklediğine ve dünya çapında bilgisayar ağlarını çökerttiğine inanıyor. Uzmanlar bazı kullanıcılar için güvenli modda önyükleme yapmalarına ve Crowdstrike klasörünü yeniden adlandırmalarına olanak tanıyan kısmi bir geçici çözüm bulmuş. Ancak bunun sadece en düşük güvenlik koruma seviyesine sahip bilgisayarlarda işe yarayacağı belirtiliyor.

BTK'DAN CROWDSTRIKE AÇIKLAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) küresel çapta yaşanan kesintilere ilişkin yapılan açıklamada "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

MICROSOFT'TAN AÇIKLAMA

Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.

Açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Londra Borsası da etkilendi

Londra Borsası'nın (LSEG) açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı. Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanması engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.

Sky News canlı yayın yapamadı

Sky News Yönetim Kurulu Başkanı David Rhodes de sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sky News, bu sabah canlı yayın yapamadı ve şu anda izleyicilere kesintiden dolayı özürlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı. Öte yandan, basına yansıyan haberlerde, ABD'deki çok sayıdaki havalimanının yanı sıra Almanya, İspanya ve Avustralya'daki havalimanlarında yaşanan teknik aksaklıklardan ötürü çok sayıda uçuşun yapılamadığı bildirildi.

Berlin Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durdu

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu. Alınan bilgiye göre, Berlin varışlı halihazırdaki uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendiriliyor. Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde de bankalar ve havacılık sistemlerinin de dahil olduğu kurum ve kuruluşların işletim sistemlerini etkileyen bir kesinti ortaya çıktığı belirtildi.

Sorun nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki televizyon kanalları, havaalanları ve bankalar, Windows bilgisayarların aniden kapanmasına neden olan büyük bir kesinti nedeniyle problem yaşadı.

Pek çok havayolu şirketi, web sitelerinde ağ üzerinde faaliyet gösteren tüm havayollarını etkileyen üçüncü taraf BT sorununu yaşandığını açıklayarak yolcuları havaalanlarına erken gelmeye çağırdı.

Blomberg'in haberine göre Frontier Grup Holding, uçuşları iki saatten fazla süreyle durdurdu ve sorunlardan Microsoft’un çevrimiçi hizmetlerinde yaşanan aksamaların sorumlu olduğunu açıkladı.

Bir siber güvenlik araştırmacısı olan Troy Hunt, X'te yaptığı bir paylaşımda, dünyanın dört bir yanındaki bireylerin Windows bilgisayarlarının aniden “mavi ekran” gösterdiğinden ve kurtarma moduna girdiğinden şikayet ederek “şu anda çok garip bir şey olduğunu” söyledi.

DENİZBANK VE THY DE AÇIKLAMA YAPTI

Denizbank'dan yapılan açıklamada "Değerli Müşterilerimiz, Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.

"Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir"

THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

