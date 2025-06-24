Lenovo Yapay Zeka Maratonu’nun ilki tamamlandı

Bilgisayar ve HPC (High performance computing) alanında faaliyet gösteren Lenovo, gençlerin yapay zekâ temelli üretim becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla Yapay Zekâ Maratonu’nu başlattı. Bu yılki ilki düzenlenen yarışma Youthall iş birliğiyle düzenlenen ve bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya 99 farklı okuldan ve 78 farklı bölümden toplam 325 başvuru oldu.

Erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha fazla katılım gösterdiği yarışmada üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezunlar; metin yazımı, video ve görsel içerik üretimi, ses tasarımı, interaktif deneyim yaratımı gibi pek çok alanda üretken yapay zekâ araçlarını kullanarak projeler geliştirdiler. Finale kalan adaylar, Lenovo Türkiye İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Banu Soyak’ın da aralarında olduğu, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüriye projelerini sundu. Jüri değerlendirmesi sonucunda, birinci olan yarışmacıya Lenovo Yoga Slim 7i dizüstü bilgisayar, ikincilik alan yarışmacıya Lenovo Tab P12 tablet ve üçüncü olanaysa Lenovo Tab M11 tablet hediye edildi.

"Sadece yarışma değil, geleceğe bir yatırım"

Lenovo Türkiye İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Banu Soyak, yarışmanın geleceğe dönük vizyonunu şöyle değerlendirdi; “Lenovo Türkiye olarak sadece teknolojide değil, bu teknolojiyi kullanacak gençlerde de geleceği görüyoruz. Yarışmamızı, tek seferlik bir etkinlik olarak değil, gençlerin yapay zekâya olan ilgisini destekleyecek, onların bu uygulamalarla yenilikçi projeler üretme potansiyelini ortaya çıkarmak için sürdürülebilir bir gelişim platformu olarak kurguladık. İlk adımı atmış olmaktan mutluyuz ve devamı da gelecek. Çünkü Türkiye’deki gençlerin bu alanda söyleyecek çok sözü var. Legion serimizle performansı, cesareti ve oyunu temsil ediyorsak; bu maratonla da vizyonu, üretkenliği ve yaratıcılığı destekliyoruz.”



