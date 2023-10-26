Meta, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 34,1 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin aynı döneminde 27,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net kârı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 164 artışla 11,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 4,4 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Şirketin 2022'nin üçüncü çeyreğinde 1,64 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 4,39 dolara ulaştı.

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı, bu dönem de artışını sürdürdü.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 5 artarak 2,09 milyara yükseldi. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 3,05 milyar oldu.

Şirketin çalışan sayısı 30 Eylül itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 24 azalarak 66 bin 185'e düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, iyi bir çeyrek geçirdiklerini belirterek, Quest 3, Ray-Ban Meta akıllı gözlükler ve yapay zeka stüdyolarının piyasaya sürülmesi ile yapay zeka ve karma gerçekliği geliştirmek için yaptıkları çalışmalardan gurur duyduklarını ifade etti.

IBM net kâr açıkladı

Temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklayan IBM'nin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artışla 14,8 milyar dolara yükseldi. IBM 2022'nin üçüncü çeyreğinde 14,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net kârı da yılın üçüncü çeyreğinde, 1,7 milyar dolara çıktı. IBM geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar zarar açıklamıştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 3,54 dolar net zarar eden şirketin bu yılın aynı çeyreğinde hisse başına net kârı 1,84 dolar oldu.