Çinli teknoloji devi Baidu İngiltere’nin otonom araç mücadelesinin giderek arttığı bir ülke haline gelmesiyle birlikte, şirketler Lyft ve Uber ile ortaklıkları aracılığıyla gelecek yıldan itibaren Londra’ya robot taksileri getirme planlarını açıkladı.

Açıklanan iş birlikleri, Baidu’nun Apollo Go otonom araçlarını Uber aracılığıyla İngiliz başkentine getirecek. Şirketler, kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, platformlar hakkında bilgi verdiler.

Lyft CEO’su David Risher, Pazartesi günü sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, Baidu’nun ilk düzinelerce araçtan oluşan filosunun testlerine, düzenleyici onayının alınması şartıyla, Lyft’in 2026′da başlayacağını ve “buradan yüzlerce araca kadar genişletmeyi planladığını” söyledi.

Bu arada Uber, ilk pilot uygulamasının 2026 yılının ilk yarısında başlamasının beklendiğini söyledi . Şirket, “Geleceğin ulaşımında İngiltere’nin liderliğini hızlandırmaktan ve gelecek yıl Londralılara güvenli ve güvenilir bir seyahat seçeneği daha sunmaktan heyecan duyuyoruz” diye ekledi.

Sürücüsüz taksi şirketlerinden büyük ilgi

CNBC'de yer alan habere göre; özellikle İngiltere’de, hükümetin Haziran ayında otonom araç teknolojisinin kamu yollarında kullanılmasına izin verme planlarını hızlandıracağını açıklamasının ardından, sürücüsüz taksi şirketlerinden büyük bir ilgi dalgası yaşandı.

Hükümet , 2026 baharından itibaren küçük ölçekli pilot uygulamalarla robot taksilerin faaliyet göstermesine izin vermeyi hedefliyor ve Baidu’nun da bu konuda öncü şirketlerden biri olması muhtemel.

Londra şehri de, otonom sürüş teknolojisinin büyük rol oynaması beklenen bir hedef olarak, 2041 yılına kadar ulaşım sistemlerindeki tüm ciddi yaralanmaları ve ölümleri ortadan kaldırmayı amaçlayan "Sıfır Vizyonu”nu belirledi.