Microsoft'un başkanından dikkat çeken 'yapay zeka' uyarısı

Yapay zeka uyarısı yapan teknoloji liderlerine Microsoft'un Başkanı da eklendi. Microsoft'un başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Brad Smith, diğer tüm teknolojiler gibi yapay zekanın da "hem bir araç hem de bir silah olma potansiyeline" sahip olduğunu söyledi.

CNBC'ye verdiği özel röportajda Smith, bu nedenle "işleri yavaşlatmak ya da kapatmak" için insan kontrolüne ihtiyacımız olduğunu söyledi.

Smith röportajda yapay zekanın silah haline getirilebileceğini ve insanlar tarafından dizginlenmesi gerektiğini söyledi.

Pazartesi günü yayınlanan röportajda Smith, "Bence icat edilen her teknoloji hem bir araç hem de bir silah olma potansiyeline sahiptir. Yapay zekanın insan kontrolüne tabi kalmasını sağlamalıyız. İster hükümet, ister ordu ya da herhangi bir kuruluş olsun, diyelim ki kritik altyapıyı otomatikleştirmek için YZ kullanmayı düşünüyorsa, kontrolün insanlarda olduğundan, işleri yavaşlatabileceğimizden ya da kapatabileceğimizden emin olmamız gerekir."



