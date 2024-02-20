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Microsoft, yapay zeka yatırımı için İspanya'yı seçti

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka altyapısının konuşlandırılması için 2024 ve 2025 yıllarında İspanya'ya 1 milyar 950 milyon avroluk yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

20 Şubat 2024 | 10:26
Microsoft, yapay zeka yatırımı için İspanya'yı seçti

Microsoft Başkanı Brad Smith, bugün Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinden sonra X hesabından yaptığı açıklamada, İspanya'ya yapmayı planladıkları 1 milyar 950 milyon avroluk yatırımı duyurdu.

Başbakanlık kaynakları da ABD'li teknoloji şirketinin yapacağı yatırımın amacının dijital inovasyon ve yapay zeka kullanımını teşvik etmek için altyapı hizmetlerine yönelik olacağını kaydetti.

İspanya'da 37 yıldır faaliyet gösteren Microsoft'un yapacağı yatırım kapsamında, başkent Madrid'de "bulut tabanlı veri merkezi" ve ülkenin kuzeyindeki Aragon bölgesinde "Veri Merkezi Kampüsü" açmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.

Bu yatırımıyla hem İspanya hem de Avrupa'daki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörlere hizmet vermeyi planlayan Microsoft'un, vatandaş hizmetlerini iyileştirmek, yapay zekaya dayalı inovasyonu teşvik etmek ve ulusal siber güvenliği güçlendirmek için çalışacağı ve İspanya hükümetince "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" ve "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi" olarak tanımlanan projelerde işbirlikleri yapılacağı belirtildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Microsoft'un yapacağı yatırımın İspanya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na 8,4 milyar avroluk katkı sağlamasının ve 2026-2030 dönemlerinde 69 bin kişiye istihdam yaratmasının beklendiğini yazdı.

Öte yandan, Başbakan Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "dijital dönüşümün zorluklarıyla başarılı bir şekilde yüzleşmek için kamu-özel sektör işbirliğinin çok önemli olduğunu" vurguladı.

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