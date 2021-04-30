Arçelik, Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın finale kalması halinde mayıs ayında satılan 55 inç ve üzeri 4K UHD televizyonların bedellerini tüketiciye iade edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Türkiye’de ilk defa uygulanacak bir kampanyaya imza atıyor.

Arçelik, Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın olası zaferini kutlamaya hazırlanıyor.

Turnuvada A Grubu’nda Roma’da 11 Haziran’da İtalya, Bakü’de 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’nın 11 Temmuz’daki finale kalması halinde mayıs ayında satılan Arçelik 55 inç ve üzeri UHD televizyonların bedelleri tüketicilere iade edilecek.

Arçelik 1 Mayıs itibariyle başlayacağı kampanyaya dahil olan TV modellerine ve kampanyaya ait diğer bilgileri detaylı olarak www.arcelik.com.tr adresi üzerinden tüketicilerine sunuyor.