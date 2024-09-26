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Musk'ın devralmasından sonra ilk rapor: Milyonlarca hesap engellenmiş

Sosyal medya platformu X'in, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a satılmasından ardından ilk defa şeffaflık raporu paylaşıldı.

26 Eylül 2024 | 09:36
Son Güncellenme: 26 Eylül 2024 | 09:36
Musk'ın devralmasından sonra ilk rapor: Milyonlarca hesap engellenmiş

X yönetimi, şirketin el değiştirmesinden sonra ilk defa şeffaflık raporunu paylaştı.

Raporda, yılın ilk yarısında sosyal medya platformunda milyonlarca paylaşım ve hesabın engellendiği ortaya çıktı.

Platformdaki hesapları askıya alma işlemlerinin eski döneme göre 3 kattan fazla arttığı gözlemlendi.

2022'nin ilk 6 ayında 1,6 milyon hesap askıya alınmış, 2024'ün aynı döneminde ise bu rakam 5,3 milyona çıkmıştı.

Raporda, ocak-haziran döneminde "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderinin kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var
Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
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