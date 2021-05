ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), roketi kontrolsüz şekilde Hint Okyanusu’na düşen Çin’e “standart sorumluluğunu yerine getirememe” eleştirinde bulundu.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, Twitter üzerinden “Uzay yolculuğu yapan ülkelerin, dünyaya geri dönen araç kalıntıların insanlara ve mülklere yönelik riskini en aza indirmesi gerek. Çin uzay enkazı konusundaki standart sorumluluğunu yerine getiremiyor.” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “Çin’in ve uzay yolculuğu yapan tüm ulusların, ticari kuruluşların, uzay faaliyetlerinin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için uzayda sorumlu ve şeffaf bir şekilde hareket etmesi kritik önem taşıyor” denildi.

Çin Uzay İstasyonunun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere 29 Nisan’da uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketi, Hint Okyanusu’nda Maldivler yakınlarında bir yere düşmüştü.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin Çin saatiyle 10.24’te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığını açıklamıştı.

NASA Administrator @SenBillNelson on debris from the Chinese Long March 5B rocket: “Spacefaring nations must minimize the risks to people and property on Earth of re-entries of space objects and maximize transparency regarding those operations."

