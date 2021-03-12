Beeple olarak da bilinen ABD’li dijital artist Mike Winkelmann tarafından 5 bin günden fazla sürede yapılan çizimlerden oluşturulan ‘Everydays: The First 5000 Days’ isimli dijital sanat eseri, 69.3 milyon dolara (yaklaşık 523 milyon TL) satıldı. Beeple’ın 2007 yılından bu yana ürettiği eserleri kapsayan eser, şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan dijital sanat eseri oldu.

Twitter CEO’su Jack Dorsey’in attığı ilk tweet’in ardından bir başka dijital varlık satışı daha geldi. Jpg dosyası halinde satışa sunulan Mike Winkelmann imzalı dijital eser, Londra’daki Christie’s Müzayede Evi’nde 69.3 milyon dolara satıldı.

​’Everydays: The First 5000 Days’ isimli eser şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan dijital sanat eseri oldu. Bu satışla birlikte Winkelmann’ın ‘yaşayan en değerli üç sanatçı’ arasına girdiği belirtildi.

Yapımı 5 bin günden fazla sürdü

Yapımı 13 yıl süren eser, Beeple ismiyle tanınan dijital artist Winkelmann’ın 1 Mayıs 2007’den 7 Ocak 2021’e kadar her gün çizdiği dijital görüntülerden oluşuyor.

​Christie’s Müzayede Evi’nin yaptığı açıklamada eser, “Güncel olaylar hakkında kişisel yorumlar içeren fantastik, grotesk ve absürt resimlerden oluşuyor” şeklinde tanımlandı.

Güney Karolina’da yaşayan grafik tasarımcı Winkelmann, müzayede evinde yaptığı açıklamada “Şimdi kendimi politik bir karikatüristmişim gibi görüyorum” dedi. Winkelmann, “Eskiz kullanmak yerine, güncel olaylar hakkında gerçek zamanlı yorum yapmak adına en gelişmiş teknoloji olan 3D araçları kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

Dijital parayla ödendi

NFT adı verilen teknoloji, sanal dosyalar için bir ‘özgünlük (satın alım) sertifikası’ olarak sunuluyor. Girişimci kişiye verilen bu sertifikayla sanal eşya üzerindeki sahiplik kamuya açık bir şekilde doğrulanıyor ve ‘blokchain’ olarak bilinen ağda saklanıyor. Bu teknoloji, eşya üzerinde değişiklik yapma hakkını da sadece sahibine tanımakta.

Christie’s Müzayede Evi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, eserin kripto para birimi ile satıldığı ve bunun bir ilk olduğunu belirtildi.

Öte yandan NFT kullanılarak kripto para ile satış işlemi geçekleştirilen eserin, kripto para gibi değerli verilerin saklandığı blockchain teknolojisi ile kayıt altına alındığı da bildirildi. Eser hakkındaki bilgiler de eseri satın alan ve ismi açıklanmayan kişiye aktarıldı.