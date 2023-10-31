Steve Ballmer'ın 117 milyar dolarlık serveti onu Bloomberg'in zenginler listesinde Gates'in hemen arkasına yerleştiriyor. Ballmer bu büyük servetini 1980 yılında Microsoft'a ilk katıldığında yaptığı sözleşmeye borçlu.

Insider'in haberine göre Steve Ballmer'ın serveti 117 milyar dolara ulaştı ve 122 milyar dolar servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 4. sırada yer alan eski patronu Bill Gates'in arkasından 5. sıraya yerleşti. Endekse göre Ballmer şu anda Larry Ellison (114 milyar dolar), Warren Buffett (113 milyar dolar), Larry Page (112 milyar dolar), Mark Zuckerberg (110 milyar dolar) ve Sergey Brin'den (106 milyar dolar) daha zengin.

Asistan olarak başladı, milyarder oldu

Ballmer 1980 yılında Microsoft'a başkan yardımcısı olarak katıldı, ancak kişisel asistandan çok bir işletme müdürü olarak görev yaptı. Forbes'a göre Ballmer başlangıçta 50.000 dolar baz maaş ve elde ettiği kâr artışının %10'u için pazarlık yaptı, ancak kârdan aldığı pay aşırı artınca bunu önemli bir hisse senedi ile değiştirmeyi kabul etti.

Gates'in güvenilir danışmanı, 2000 yılında Microsoft'un CEO'su olmak için kademeleri istikrarlı bir şekilde tırmandı. Mevzuat dosyalarına göre, 2014 yılında 333 milyon hisse ya da %4'lük bir payla bu görevden emekli oldu. Bloomberg, bu hisselerin çoğunu elinde tuttuğunu ve Microsoft'un mevcut hisse fiyatına göre bugün 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğunu varsayıyor. Muhtemelen yıllar boyunca milyarlarca dolar değerinde temettü de topladığı düşünülüyor.

Ballmer'ın serveti bu yıl kısmen Microsoft hisselerini yükselten yapay zeka patlaması nedeniyle balon gibi arttı. Bilgisayar devinin bu bahar ChatGPT'nin ana şirketi OpenAI'ye yaptığı yatırım, Google'ın sahibi Alphabet'in internet aramasındaki hakim pozisyonunu bozabileceği umutlarını körükledi ve Microsoft hisselerini son 10 ayda %38 artırdı.

Eğer servetini Microsoft hisselerinden ayıran ve Bill & Melinda Gates Vakfı ile diğer hayır kurumlarına büyük miktarlarda bağışta bulunan Gates'i geride bırakırsa, bu bir çalışanın şirketinin kurucusundan daha zengin olduğu nadir durumlardan biri olacak.